Detuvieron al hombre que supuestamente trató de atentar contra el pudor de una niña en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A las 04:00 de hoy, jueves 12 de julio del 2018, la Policía detuvo a un hombre en el sector de la Basílica. El sospechoso fue denunciado por el supuesto intento de secuestro a una niña, de 10 años, perpetrado el pasado domingo 24 de junio en un barrio del Centro Histórico de Quito. Las autoridades señalan que se trató de un intento de atentar contra el pudor de la menor.

El general Víctor Arauz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased), informó que la detención se produjo mientras el hombre, de 22 años, dormía en su vivienda.



La agresión fue registrada en cámaras de video. En este se observa cómo un hombre, que vestía un pantalón blanco y una camiseta a líneas, tomó a la pequeña, de 10 años, por la espalda y le tapó la boca. Posteriormente, ella comenzó a forcejear. Luego, él la soltó y huyó.



Segundos después, la madre de la pequeña abrió la puerta de su vivienda y la abrazó. Trató de localizar al hombre tras lo sucedido, pero era demasiado tarde, éste escapó.

El viernes 29 de junio del 2018 se registró un intento de secuestro perpetrado a una niña, lo cual fue captado por una cámara de video cuyas imágenes se difundieron de forma masiva en las redes sociales. Foto: Captura

Días después, una allegada de la pequeña indicó que la agresión se produjo cerca de las 07:00 cuando se fue a la tienda a comprar sal.



Ante eso, Arauz explicó que los videos que registraron ese incidente fueron claves para identificar al detenido, quien no posee antecedentes penales.



Para apresarlo se realizó un allanamiento. De momento -explicó Arauz- "la denuncia que recibimos para la Unase fue por secuestro. Las investigaciones han determinado que no hubo ese delito, pero sí hubo el intento de atentar contra el pudor de la menor y esperamos que la Fiscalía tipifique el delito".



Se espera que la audiencia en contra del sospechoso se realice por la tarde. "Lo que se ve claramente en el video es que utilizó la fuerza para llevarla a un lugar en donde el ángulo de la cámara ya no nos permite ver lo que pasó".