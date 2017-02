Un detenido por el caso Karina Del Pozo presentará pruebas

La defensa de David Piña presentó ayer, 23 de febrero, detalles del pedido, para que los jueces revisen la sentencia del procesado. Él está condenado a 25 años de cárcel por el crimen de la joven Karina Del Pozo, el 20 de febrero del 2013.

En el escrito, de 12 páginas, se dice que Piña no estuvo en el lugar de los hechos y que no participó de los mismos.



“La sentencia se fundamente exclusivamente en las declaraciones dadas por los jóvenes investigados: Gustavo Salazar y José Sevilla”, se lee en otra parte del documento. Los dos últimos también están condenados por esta muerte.



El abogado de Piña, Patricio Armijos, señaló que cuando se fije la fecha para tramitar el pedido de revisión presentarán 14 pruebas que demostrarían la inocencia de su cliente.



En el escrito remitido a la Corte se pidió, por ejemplo, que se tomen los testimonios de cinco personas, que los jueces soliciten al ECU-911 seis videos tomados entre el 19 y el 20 de febrero del 2013.



Además, se pide la ampliación del examen psicológico realizado por Ítalo Rojas, psicólogo forense del Departamento de Criminalística.



En la lista también se solicita la ampliación de una prueba de ADN y que una empresa encargada de seguridad vehicular entregue un informe en el que conste el rastreo satelital de una camioneta negra.



Vicente Reinoso, fiscal que trató este caso, habló ayer en Teleamazonas y sostuvo que durante el proceso se presentaron testimonios y documentos que demostrarían la culpabilidad del actual procesado.



“Dentro de esta investigación hubo una serie de movimientos, de circunstancias dentro del carro. Ellos salieron de la Granda Centeno, le dejaron a esta chica y al otro chico luego se trasladaron al lugar de los hechos. Hubo un montón de circunstancias. Por ello se encontró inclusive máculas de sangre en las puertas (del auto), en el volante, etc”.



Hasta ahora, la familia de Karina del Pozo no ha hecho público un pronunciamiento. La muerte de la joven movió a cientos de personas, que realizaron marchas y plantones contra la violencia de género.