Un hombre está detenido 30 días mientras siguen las investigaciones por el asesinato de taxista en Ambato 

Los amigos y familiares del taxista Marcelo A., asesinado con 15 puñaladas el 3 de mayo del 2018, se movilizaron hasta la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) en el sur de la Ambato. En una de las salas del edificio de tres plantas se realizó la audiencia de formulación de cargos del supuesto actor de la muerte.

Portando carteles exigieron justicia para su compañero. En la audiencia el juez Fabián Altamirano dispuso que el hombre sea recluido por 30 días en el Centro Rehabilitación Regional de Latacunga, en Cotopaxi.



A esta diligencia judicial llegaron familiares del fallecido, amigos y socios de las diferentes cooperativas de taxis que laboran en la capital de Tungurahua.



Giovanni Sánchez, presidente de la Unión de Taxistas de Tungurahua, solicitó a las autoridades judiciales se aplique la máxima pena al supuesto actor del delito. La idea es sentar un precedente ante este tipo de acciones violentas contra sus compañeros.

Marcelo A. fue atacado con un arma cortopunzante para robarle sus pertenencias, en el sector La Delicia.



El hecho fue grabado con las cámaras de los celulares de los transeúntes y padres de familia que esperaban a sus hijos de una unidad educativa cercana. El hombre supuestamente huyó por una de las orillas del río Ambato, pero fue detenido minutos después por agentes de la Policía Nacional.



El taxista fue trasladado al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la atención inmediata, pero cuatro horas más tarde se confirmó su muerte.



Libertad Ortiz, cuñada de Marcelo A., indicó que este hecho no debe quedar en la impunidad. La victima deja en la orfandad tres hijos. “Solicitamos no difundir los videos de mi cuñado por las redes sociales. Respeten el dolor de la familia”.



El sepelio de Marcelo A. será el 5 de mayo del 2018 en el sector El Rosal del cantón Mocha. Ante el hecho, los familiares confirmaron acciones como marcha y vigilias hasta que se haga justicia y que no quede en la impunidad.