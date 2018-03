Detenido en Alemania presunto narcotraficante que operó desde embajada rusa

El ciudadano ruso Andréi Kovalchuk, presunto organizador de la banda de narcotraficantes que operaba desde la embajada de Rusia en Buenos Aires, fue detenido en Alemania, informó este viernes, 2 de marzo del 2018, su abogado, Vladímir Zherebenkov.

"Me ha llamado la esposa de Kovalchuk y me comunicó que su marido fue detenido en relación al caso de narcotráfico. En los próximos días la policía lo llevará ante el juez", dijo Zherebenkov, citado por la agencia Interfax.



El abogado precisó que su representado, declarado en busca y captura por la Justicia rusa, fue detenido anoche.



Con anterioridad, Kovalchuk, a través de su representante legal, se declaró víctima de una "provocación" llevada a cabo por los órganos de seguridad argentinos conjuntamente con los servicios secretos de Estados Unidos para desprestigiar la labor de la misión diplomática rusa.



Las autoridades argentinas informaron la semana pasada sobre un operativo conjunto con las fuerzas de seguridad de Rusia que permitió desmantelar una red de narcotráfico que operaba desde la embajada de este país en Buenos Aires.



La operación, en la que fueron intervenidos 389 kilos de cocaína valorados en 50 millones de euros, arrancó en diciembre de 2016, cuando el embajador ruso en Buenos Aires, Viktor Koronelli, informó a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, de la sospecha de que en uno de los edificios auxiliares de la legación había doce maletas que podían contener droga.



En el marco de la operación, la droga fue reemplazada por harina y se permitió la salida de una parte con destino a Rusia.

A su llegada, fueron detenidos los tres rusos que esperaban el cargamento.



Rusia desmintió, sin embargo, las informaciones de algunos medios argentinos acerca de que los narcotraficantes utilizaron la valija diplomática para el envío de la cocaína a Moscú.



"Es una soberana estupidez y algo absolutamente imposible, porque nuestro personal técnico no toma parte ni en la preparación del correo diplomático ni en su envío", declaró el embajador ruso.



Con la detención de Kovalchuk son ya seis las personas detenidas en el marco de la investigación.