Ordenan detención provisional en Panamá de precandidato presidencial 

La Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá dictaminó este lunes, 21 de mayo del 2018, la detención provisional de Ricardo Francolini, exdirectivo del banco estatal Caja de Ahorros (CA) y precandidato presidencial del opositor partido Cambio Democrático (CD), en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

La Fiscalía investiga un presunto blanqueo de capitales a través de una empresa denominada Jal Offshore, que tenía una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific, a la cual Francolini supuestamente movió USD 250 000 desde una sociedad de la cual es beneficiario, según versiones de la prensa local.



Carlos Carrillo, abogado de Francolini, dijo a la televisión panameña que se ordenó la detención de su defendido a pesar que fueron voluntariamente al Ministerio Público "por un requerimiento del que no nos querían dar fecha", y a pesar también de que hay pendiente de resolver un recurso de habeas corpus por el Supremo panameño contra la orden de conducción.



Carrillo añadió que ahora espera que la Corte Suprema de Justicia "aceleradamente, como ha resuelto otros casos en este expediente", deberá pronunciarse sobre el habeas corpus.



"Lamentablemente esto es algo concatenado, esto es algo planificado, doloso, y es reacción a que Francolini denunció y querelló a la fiscal Zuleika Moore por haber mentido, entre otras cosas, en relacionarlo con el tema (de los sobornos en Panamá de) Odebrecht".



El letrado resaltó además que en este momento en que Francolini aspira a un cargo de elección en los términos del Tribunal Electoral es lamentable que esto se haya dado "porque ya se ha manchado esta contienda electoral, pues están descalificando a una persona que ya había manifestado su intención" política.



La Fiscalía también investiga a Francolini y a otras 20 personas por la concesión en 2012 de un millonario préstamo aprobado por la entonces dirección de la Caja de Ahorros para construir un centro de convenciones en la capital, en la conocida Calzada de Amador.



La empresa beneficiaria del préstamo fue HPC-Contratas-P&V, vinculada al empresario y exvicepresidente Felipe Virzi (1994-1999) y a personas cercanas al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).



Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, los empresarios del consorcio pidieron que el crédito fuera entregado a distintas empresas que no estaban relacionadas con la obra.



Según la prensa local, parte del préstamo fue utilizado para ayudar a tapar un agujero financiero de USD 12 millones en la casa de valores Financial Pacific.



Francolini -presidente de la cadena de televisión Next TV, propiedad de Martinelli- también es investigado por supuesto blanqueo de capitales en el caso de los sobornos pagados en Panamá por la constructora brasileña Odebrecht.