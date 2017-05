Detienen otro sospechoso por atentado de Mánchester, mientras se corría la maratón de la ciudad

Las autoridades británicas anunciaron este domingo 28 de mayo de 2017 que los miembros de la red del atacante suicida, Salman Abedi, que se hizo estallar el lunes 22 de mayo de 2017 en una sala de conciertos de Mánchester (noroeste) podrían todavía ser muchos, mientras cientos de corredores desafiaron al miedo en el medio maratón de la ciudad.

La seguridad fue muy visible durante la competición en la que participaron 40 000 corredores, entre ellos el alcalde laborista Andy Burnham. “Es la primera vez que corro esta distancia, me siento estresada y contenta a la vez. Con una dosis de emoción suplementaria, después de lo que pasó esta semana”, reconocía Mabel Grimshaw, de 40 años.



El lunes, Salmab Abedi, un británico de origen libio de 22 años, se hizo estallar a la salida del concierto de la cantante pop estadounidense Ariana Grande en la sala Manchester Arena, a la que habían asistido muchos niños y adolescentes.



El atentado causó 22 muertos y 116 heridos y fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que multiplica los ataques en Europa en un momento en el que registra retrocesos en su territorio en Siria y en Irak.



Los competidores realizaron un minuto de silencio en la línea de salida, roto por un gran aplauso acompañado de la canción Don't Look Back In Anger del grupo local Oasis. A lo largo del recorrido, mucho público alentó a los corredores, demostrando afecto a su ciudad, constató la AFP .



Algunos de los atletas iban disfrazados de superhéroes o bomberos, en reconocimiento al personal de emergencias.



Nueva detención



Mientras los corredores atravesaban las calles de Mánchester, la policía arrestó a un hombre de 25 años en la zona este de Old Trafford en el marco de la investigación. Este arresto eleva a 12 el número de personas en detención preventiva en Reino Unido en conexión con el atentado, mientras que el padre y un hermano del kamikaze fueron detenidos en Libia.



La ministra del Interior británica, Amber Rudd, dijo en declaraciones a la cadena BBC que los miembros de la red de Abedi “posiblemente” aún sean muchos. La policía publicó el sábado de noche las fotografías del kamikaze, Salman Abedi, y pidió la colaboración de testigos para intentar rastrear sus últimos días.



Ambas fotografías, obtenidas de imágenes de cámaras de seguridad, muestran a Abedi la noche del ataque. En ellas, el británico de origen libio lleva una gorra y una mochila. Está vestido con una chompa negra, jeans y zapatillas.



Los investigadores quieren recabar toda la información sobre los actos y movimientos del kamikaze desde el 18 de mayo, fecha de “su regreso a Reino Unido”. Según informó a la AFP una fuente próxima a la familia, Abedi estuvo en Libia días antes del atentado.



En total, se han movilizado más de 1 000 agentes para analizar más de 800 evidencias y realizar investigaciones en 18 lugares diferentes. Además, se han visionado más de 13 000 horas de videos de vigilancia.



Identificado en dos horas



La policía también detalló que el autor del atentado fue identificado en “dos horas” y que se recabaron “informaciones interesantes sobre Abedi, su entorno, sus finanzas, los lugares donde había estado, cómo fue fabricado el artefacto explosivo y la trama más amplia”.



Abedi alquiló un departamento en el centro de Mánchester, desde el que se desplazó a la sala Arena. Los investigadores creen que “podría ser el lugar donde montó el artefacto” explosivo que utilizó en el atentado, según el comisario Ian Hopkins y el responsable del antiterrorismo Neil Basu.



Dados los avances de la investigación, Theresa May rebajó el sábado el nivel de alerta terrorista de “crítico” a “grave” . Esto significa que un atentado es “muy probable” pero no “inminente”.



No obstante, pidió a los británicos “permanecer vigilantes” y precisó que el ejército permanecerá desplegado hasta el lunes, día festivo en el país.



El atentado ha puesto el tema de la seguridad en el centro de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La campaña se suspendió al día siguiente del atentado pero se reanudó el viernes.



La lucha contra el terrorismo ocupará gran parte de los debates televisivos que habrá la semana próxima.