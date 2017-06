Detenido un exministro de Temer por corrupción en construcción de un estadio del Mundial Brasil 2014

El exministro brasileño Henrique Eduardo Alves, titular de Turismo en el gabinete del presidente Michel Temer el 2016, fue detenido hoy, 6 de junio de 2017, por cargos de corrupción en la construcción de un estadio del Mundial de fútbol de 2014, según informaron varios medios locales.

Alves es acusado por la sobrefacturación en las obras de la Arena das Dunas, ubicada en la norteña ciudad de Natal e inaugurada en enero de 2014 especialmente para el Mundial de Brasil, en una operación vinculada a la megacausa sobre corrupción política "Lava Jato" ("Lavado de autos"). "El sobrecosto identificado llega a 77 millones de reales (unos USD 23 millones)", señaló la Policía Federal en un comunicado.



En la operación fueron detenidas con orden de prisión preventiva al menos cinco personas y otras seis llevadas ante un juez en los estados de Rio Grande do Norte (norte) y Paraná (sur), según la Policía, que no identificó a los detenidos. Alves fue brevemente ministro de Turismo tras la llegada de Temer al poder en mayo de 2016, después de la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff, previa a su destitución.



Antes había dirigido también esa cartera durante casi un año en el gabinete de Rousseff. Alves, miembro del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, presentó su dimisión apenas 34 días después de asumir el cargo en el nuevo Gobierno, debido a las investigaciones de "Lava Jato".



El arresto del ex miembro del gabinete de Temer tiene lugar justo cuando el propio presidente está envuelto en un escándalo que podría costarle el mandato. La fiscalía está investigando a Temer por sospechas de corrupción, obstrucción a la Justicia y asociación delictiva, y podría presentar en los próximos meses una denuncia formal contra el mandatario.



Varios sectores políticos y económicos, entre ellos algunos antes afines al presidente, piden en tanto su dimisión. Aparte de eso, Temer afronta entre hoy y el jueves un juicio ante el Tribunal Superior Electoral, que podría anular su mandato por financiación ilegal en la campaña electoral de 2014.



La denuncia contra la fórmula que componían entonces Rousseff y Temer (candidatos a presidenta y vicepresidente, respectivamente) es antigua, pero es barajada en estos días como una posible salida a la grave crisis institucional en torno al Gobierno.