Usuarios aprovechan descuento del predial en Quito

A Marcial Herrera, quien tiene un terreno en San Antonio de Pichincha (norte de Quito), el avalúo de su propiedad pasó de USD 44 091 en el 2017, a USD 93 700 en el 2018.

Esto, que significó un aumento en el pago de su impuesto predial, no incidió en su costumbre de pagar el tributo durante el primer mes del año.



En el 2017, Herrera tuvo que cancelar USD 20,70 por el impuesto predial (que ya incluyó la rebaja por pago adelantado), además de las tasas de bomberos, seguridad y Contribución Por Mejoras. Este año, con todos los rubros mencionados, tuvo que pagar USD 25,77.



Herrera fue uno de los propietarios de los 533 888 predios que, hasta abril del 2018, según datos del Municipio, cumplieron con el pago de este tributo. En Quito, según el Cabildo, hay 960 000 predios que deben cancelar esta obligación hasta diciembre. Por lo que en este periodo ha pagado el 55,6%.



Ese porcentaje, en relación al 2017 y 2016, años en los que no varió la cantidad de predios registrados, representa una baja de 8 puntos porcentuales.



Además, si se compara el año en curso, con el 2015, la baja es de casi siete puntos porcentuales.

Pese a las quejas ciudadanas que se dieron en enero del 2018, después de que se fijaron los nuevos avalúos en el Distrito Metropolitano de Quito, la cantidad de inmuebles por los que se ha pagado el impuesto predial no varió significativamente en el período enero-abril, desde el 2015 hasta el 2018.



Carlos Licto, experto en materia tributaria, dijo que hay dos razones para que no haya existido mayor variación en el pago, en los tres últimos años.



La primera es que en el Distrito Metropolitano se puede hablar ya de una costumbre por beneficiarse de los descuentos que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).



Estas rebajas van del 10% al 1%, entre enero y junio. Cada quincena de mes se reduce un punto. Actualmente, quienes cancelen el predial pueden beneficiarse del 2%, hasta el próximo 15 de mayo del 2018.



Katy Harnisth, contribuyente, acostumbra a pagar el impuesto predial los primeros días de enero de cada año, para beneficiarse del descuento del 10%.



Harnisth aseguró que este año el aumento en su predial fue de USD 4. Ella canceló un total de USD 30 por su departamento de 170 metros en Ponceano, en el norte de Quito. Como el alza no fue mayor, no hizo ningún trámite para el reavalúo que inició desde febrero, tras las quejas ciudadanas por el incremento del valor de los avalúos en Quito.

“Desde que adquirí el departamento en el 2014, el valor a pagar ha sido regular. Siempre he hecho la transferencia de manera puntual”, señaló.



La segunda razón, según Licto, es que entre el 2015 y el 2017, los valores de los avalúos de los predios del Distrito no experimentaron un incremento.



“A finales del 2014, el Concejo Metropolitano definió una prórroga para la revisión de los avalúos. Esto ha incidido en que del 2015 al 2017 se mantenga una cantidad similar de predios por los que se ha cancelado el predial”, explicó.



Miguel Dávila, administrador General del Municipio, además de las razones expuestas por Licto, señaló que, durante el período enero- abril de este año, se mantuvo un número similar de predios por los que ya se pagó el impuesto, debido a que sus propietarios han aceptado el nuevo valor fijado tras el reavalúo.



“Finalmente ha habido una aceptación de las nuevas valoraciones, a pesar de que al inicio se sintió bastante molestia, pero considerando que no se habían subido prediales desde el 2012, parece que la ciudadanía ha aceptado esos valores porque se han normalizado los pagos”, dijo Dávila.



El Municipio tiene el dato de que, hasta el 19 de abril pasado, por impuesto predial urbano se recaudaron USD 45 474 933, 54. Mientras que por los denominados predios rústicos, USD 2 046 200, 12.



Dávila dio un dato interesante. Año a año, el Municipio de Quito logra cobrar a tiempo al 75% u 80% de los predios. Esto significa que al resto de contribuyentes se les inicia otro tipo de proceso para lograr la recaudación de este tributo.



El administrador municipal también recordó que restan dos meses para que los ciudadanos puedan pagar el impuesto predial con algún tipo de descuento. Desde julio se aplica un recargo para quienes no cancelaron el tributo.