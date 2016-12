Descubren seis cadáveres y arrestan a 10 sospechosos en México

Las autoridades del estado mexicano de Jalisco hallaron seis cadáveres en la caja de una camioneta y arrestaron a 10 sujetos que los transportaban, durante un operativo en la madrugada del domingo 18 de diciembre del 2016 en la ciudad de Guadalajara.

Los seis cuerpos, todos hombres, estaban “cubiertos con bolsas de plástico transparente. En el sitio se logró la captura de 10 hombres”, cuyas edades oscilan entre los 24 y los 44 años, informó en conferencia de prensa el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez.



El fiscal informó que el hallazgo de los cuerpos y la captura de la presunta célula criminal se logró tras una denuncia anónima que advertía de un convoy de camionetas con hombres armados.



Acudió la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta -integrada por militares, policías federales, estatales y locales- que interceptó “tres vehículos, una Ford, una Ram pick up blanca y una Yukon plata” , dijo Almaguer Ramírez, quien agregó que siguen las indagatorias sin referir más detalles.



Fuentes de la fiscalía, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizados para hablar, dijeron a la AFP que al ser detenidos los sospechosos confesaron que se dirigían a enterrar los cuerpos.