Desconocimiento de horarios de recolección agrava el problema de la basura en Quito

La basura que se encontraba acumulada en algunos contenedores de Barrionuevo, en el sur de Quito, ya fue recogida y con ello los vecinos creían que el problema terminó. Sin embargo, en otras avenidas de ese barrio la situación no cambió el jueves 4 de enero del 2017, hasta el cierre de esta edición.

Enlas calles Rosa Yeira y Serapio Japerabi, los contenedores lucían desbordados y fuera de ellos una gran cantidad de desperdicios regados sobre la calzada. Los vecinos del lugar dicen que no tienen claridad en los horarios de recolección.



“Estuvieron el martes recogiendo la basura que estaba fuera del contenedor, pero no se llevaron todo lo que había dentro de él, entonces la gente sigue poniendo en la calle”, comentó María León,

Ante esto Emaseo señaló que se están respetando los horarios de recolección y en el caso de este sector los días establecidos son martes, jueves y sábado de 07:00 a 14:00.



Envarios sectores de Solanda también se evidenció la acumulación de desperdicios. Las tapas de los contenedores no pueden cerrarse porque la basura excede su capacidad.



“Todo el mes de diciembre tuvimos este problema con los retrasos en la recolección y ya es necesario que se dé una solución definitiva. Antes pasaba el carro por las noches, pero ahora ya no es algo fijo”, indicó Narcisa Quinatoa, moradora de la transitada calle J.



Apocas cuadras, en la Lorenzo Flores y Carlos Arboleda, los vecinos se quejan por el mismo problema, pero al consultarles sobre los días y los horarios en que deben pasar los carros recolectores pocos pueden responder.

“No sé exactamente los días, sé que es en la noche. Pero antes no había este problema, poníamos la basura cualquier día y no se acumulaba”, dijo Mariana Buestán.



SegúnEmaseo la recolección en este sector se realiza los lunes, miércoles y viernes en horario nocturno.



Antonio Sáenz, subdirector de diseño, planificación y gestión ambiental de Emaseo, pidió a la ciudadanía que revise a través dr la página web de la institución los días y las horas de recolección y además manifestó que “Emaseo está teniendo controlada la situación, las rutas se están atendiendo con normalidad”.



Hasta el 4 de enero 11 carros recolectores de carga lateral se encontraban en funcionamiento para atender 63 rutas, según informó el funcionario .



Se tiene previsto que el 5 de enero en reunión de directorio se posesione oficialmente a Juan Neira Carrasco como nuevo gerente de Emaseo.