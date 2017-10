Qué se sabe y qué no de la desaparición de Santiago Maldonado

Santiago Maldonado, un joven argentino de 28 años, desapareció hace 79 días luego de participar en una protesta de mapuches que fue desalojada violentamente por agentes de seguridad en Cushamen, una localidad cordillerana dela provincia patagónica de Chubut.

Los siguientes son los datos confirmados y los puntos aún abiertos en el caso:



Lo que se sabe hasta ahora - los hechos:

El pasado 1 de agosto Santiago Maldonado participó en una manifestación protagonizada por miembros de una comunidad mapuche que mantiene un litigio territorial con el empresario Luciano Benetton a unos 1 400 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.



La protesta, que cortaba el tránsito en la ruta nacional 40, una de las más importantes del país, fue desalojada violentamente por agentes de la Gendarmería, la fuerza de seguridad a cargo de la custodia de las fronteras del país.



Horas después, los mapuches comprobaron la ausencia de Maldonado en la zona y reportaron su desaparición.



- La Gendarmería: Diferentes testimonios recogidos en la investigación judicial indicaron que en el desalojo de la protesta Maldonado trató de huir cruzando el río Chubut, cercano al territorio en conflicto, pero que no se animó a hacerlo.



El relato de los testigos aseguró que el joven fue golpeado por un grupo de gendarmes, subido a una camioneta de la fuerza de seguridad y trasladado hacia un lugar desconocido.



Estos dichos provocaron que la Justicia investigara el caso como una presunta "desaparición forzada de persona".



Varias semanas después de la desaparición, el primer juez que intervino en la causa, Guido Otranto, ordenó realizar pericias en los vehículos de la Gendarmería en busca de muestras que permitieran establecer si Maldonado había sido llevado a una repartición de la fuerza.



El resultado fue negativo. La familia Maldonado denunció que los vehículos habían sido lavados.



- La repercusión política: El caso Maldonado conmocionó desde un primer momento a los argentinos. En los primeros días el Gobierno le restó responsabilidad al rol de la Gendarmería y aseguró que el joven desaparecido era miembro de una organización mapuche responsable de disturbios en el sur argentino y que había escapado a Chile, acusaciones que fueron desacreditadas por la familia.



Tras dos marchas multitudinarias, cambió en parte su postura, aunque sin reconocer la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada, como sostienen varios organismos internacionales defensores de derechos humanos.



La familia Maldonado decidió interrumpir el diálogo con el Gobierno enojada por diferentes declaraciones y posturas tomadas frente al caso.



- La aparición de un cuerpo: Este martes 17, 77 días después de la desaparición de Maldonado, un grupo de buzos, acompañado por bomberos y perros adiestrados, encontró el cadáver de un hombre sumergido parcialmente en el río Chubut.



El hallazgo se dio a 300 metros de distancia del lugar donde la Gendarmería había desalojado la protesta mapuche.El cuerpo fue trasladado hoy desde la ciudad de Esquel a Buenos Aires para realizarle la autopsia.



Lo que no se sabe - la identidad del cadáver : Los estudios forenses y genéticos que los peritos realizarán a los restos hallados en el río Chubut permitirán saber si se trata o no de Santiago Maldonado. Su familia confirmó este miércoles que entre las ropas del cuerpo había documentación personal del joven desaparecido.



- El motivo de la muerte: La autopsia permitirá conocer las causas de muerte del hombre encontrado, el lugar y las circunstancias en las que ocurrió. Si fue golpeado, herido y/o asesinado y luego arrojado al río o si falleció ahogado sin antes haber sido víctima de un hecho violento.



- El lugar del hallazgo: El cadáver fue encontrado en un lugar que había sido revisado tres veces. La familia Maldonado no le encuentra explicación a esa situación y abrió la posibilidad de que el cuerpo haya sido "plantado" para su hallazgo. Además, la comunidad mapuche establecida en la zona aseguró que habían recorrido el lugar días antes y no habían visto ningún cadáver.