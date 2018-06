Dos personas están desaparecidas en el páramo de Alausí

LEA TAMBIÉN

El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, militares y comuneros, continúan hoy, lunes 18 de junio del 2018, con las labores de búsqueda para ubicar a Roberto Moncayo y William Pinos, quienes desaparecieron en los páramos de Alausí, en Chimborazo.

Los dos hombres eran parte de una excursión para reconocer unos terrenos ubicados en los páramos de Jubal, al sur de Alausí, cuando se extraviaron en la montaña. Ellos salieron de ese pequeño cantón la mañana del sábado 16 de junio, en compañía de otros dos hombres.



El objetivo de la salida era llegar a los terrenos de Roberto Moncayo y retornar en la tarde. Sin embargo, el grupo que salió a las 8:00, no retornó a la hora prevista. Sus familiares reportaron su desaparición a las autoridades.



Ayer, un grupo de rescatistas encontró a dos de los excursionistas. Ellos tenían signos de hipotermia y deshidratación, y contaron que se separaron de los otros dos hombres cerca de las 18:00 del sábado.



“Nos contaron que se perdieron y mi papá y su amigo, que conocen muy bien la zona, decidieron dejar a los dos chicos las raciones de comida, los caramelos que llevaban, los ponchos y los caballos, para ir a pedir ayuda”, contó María Eugenia Moncayo, hija de uno de los desaparecidos.



La zona es lluviosa, fría y hay vientos fuertes, por lo que el helicóptero de la Policía Nacional aún no ha podido realizar un sobrevuelo en el sector. La búsqueda se hace a pie.



Entre tanto, en la Gobernación de Chimborazo se reunió una mesa técnica que permanece activa, para definir las acciones de búsqueda y rescate.



“Cada hora es muy valiosa. Estamos preocupados porque conocemos que ese sector es muy frío y ellos sólo tienen las chompas gruesas que vestían, no tienen comida ni equipo. Necesitamos que se agiliten las labores de búsqueda”, dijo Moncayo.