Derechos de las minorías se respetarán según mencionan los candidatos a la presidencia

Ciudadanos de segunda clase. Así dicen sentirse algunos miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (Lgbti) en Ecuador.

El artículo 11, numeral dos de la Constitución, garantiza que todos son iguales y que gozarán de los mismos derechos. Y que nadie puede ser discriminado por sexo e identidad de género. Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo o que estas parejas adopten no consta en la Ley.



Esa reflexión es de Fredy Lobato, periodista y activista, que recuerda que Pamela Troya y Gabriela Troya no han podido contraer nupcias. Tampoco ha podido ser reconocida Satya, hija de dos lesbianas, Helen Bicknell y Nicola Rothon.



Mientras haya instituciones a las que no accedemos por ser homosexuales, señala Troya, seremos ciudadanos de segunda.



Reclama porque los prejuicios impiden que familias homoparentales, de lesbianas, que tienen hijos con técnicas de reproducción asistida, no pueden reconocerlos ni pedir pensión alimenticia.



“La Constitución es bipolar”, cree la abogada de esas causas, Bernarda Freire, de Pakta. Comenta que cuando se enteran de que tiene un empleado homosexual buscan la forma de que se despeche y se vaya.



“¿Qué tan bien visto está ser homosexual si eres doctor, profesor?”, pregunta. Dice que algunos usuarios con esas profesiones disolvieron sus uniones de hecho, pues las reformas de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles piden que las uniones consten en la cédula. No quieren que se sepa su orientación sexual.



Esa ley permite que los trans coloquen su género en la cédula pero los activistas preferirían que fuera género universal. Los heterosexuales siguen con el sexo masculino y femenino. En estos meses difunden la campaña Voto informado Lgbti 2017. Piden que quienes resulten elegidos amplíen los derechos constitucionales.



Nadie puede ser discriminado



Lenín Moreno. Alianza País / Lista 35



Al igual que en todos los ámbitos se respetará lo normado en la Constitución. Allí se reconoce la igualdad de derechos para todas las personas. Nadie podrá ser discriminado por razones de orientación sexual. Es importante que las políticas en materia de familia aseguren que las personas del mismo sexo que viven en unión de hecho tengan los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad, avanzando así en la igualdad jurídica en el país. En todo caso, estos son temas muy delicados en los cuales los ecuatorianos tienen diversas posiciones, por lo cual consideramos que no deberían ser temas de campaña.



Acataré lo que dice la Constitución



Guillermo Lasso. Movimiento Creo / Lista 21



He sostenido siempre que soy un hombre de principios y valores que defiende a la familia. También soy un demócrata y precisamente por eso actuaré en estricto apego a lo que señala actualmente la Constitución de la República con respecto a la unión de personas del mismo sexo y adopción y a los derechos de las minorías en el Ecuador. Considero que ese tipo de tratamientos corresponden a las decisiones de la esfera privada de cada ecuatoriano y seré respetuoso de ella. Un demócrata lo que espera es que las instituciones funcionen y den resultados. No que le den gusto a los principios del Presidente.



La Constitución reconoce a la familia



Chyntia Viteri. Partido Social Cristiano / Lista 6



Tenemos un concepto claro respecto a minorías y bien definido sobre nuestro respeto a la libertad de cada persona frente a temas de conciencia. La Constitución prohíbe la discriminación por su identidad de género o por su orientación sexual; la misma Constitución (Art. 67) reconoce a la familia por vínculos jurídicos o de hecho; así como reconoce la unión de hecho (art. 68) mientras esta sea estable y monogámica y hubieren transcurrido dos años por lo menos entre dos personas mayores de edad, libres de vínculo matrimonial y formen un hogar de hecho lo que generará los mismos derechos y obligaciones.



Derogaremos el Plan Familia Ecuador



Paco Moncayo. Izquierda Democrática / Lista 12



Estudios sobre condiciones de vida de las poblaciones Lgbti indican que han sido discriminados, excluidos y sufrido violencia en el lugar de trabajo por sus compañeros y sus superiores. Para evitar la visibilidad de su orientación sexual, esa comunidad no denuncia esos actos, así como tampoco el abuso y maltrato de la Policía. El criterio general es respetar los derechos de las familias, en su diversidad e igualdad. Del mismo modo como derogaremos el Plan Familia, reconoceremos la diversidad y respetaremos el derecho de las familias en igualdad. Suprimiremos los tratamientos clínicos de la orientación sexual.



El matrimonio es entre hombre y mujer



Abdalá Bucaram. Fuerza Ecuador / Lista 10



La posición de FE y Dalo Bucaram es contraria al matrimonio Glbti, a la adopción, al aborto... Mi recomendación para esas minorías es que constituyan una organización política y luchen por esas tesis, porque nosotros somos contrarios a eso y no las vamos a promover. Lo que vamos a hacer es un gran llamado a consulta nacional y que ahí estos grupos minoritarios tendrán el derecho de plantear sus tesis y ver si son sometidas a decisión del pueblo. Ni mi posición personal tiene que ser impuesta ni la de una persona que piense diferente. El matrimonio es entre el hombre y la mujer y respetaremos lo que está en la Constitución.



Llamaremos a una consulta popular



Washington Pesántez. Unión Ecuatoriana / Lista 19



En democracia, estos temas deben ser analizados en profundidad, no puede primar el criterio personal del Presidente por más progresista o conservador. La sociedad es diversa, la sociedad la hacemos todos, por eso es necesario que estos temas sean acercados, discutidos y entendidos por los ciudadanos. Llamaremos a una consulta popular en la que el pueblo pueda expresar su opinión sobre matrimonio igualitario, adopción, terapias de reemplazo hormonal, etc. Ya existe un reconocimiento a las parejas a través de la unión de hecho, que en derechos civiles y patrimoniales es prácticamente igual al matrimonio. Eso se mantendrá.



Se requiere de un debate amplio



Patricio Zuqilanda. Partido Sociedad Patriótica / Lista 3



Todo lo que tiene que ver con los derechos de las minorías es un tema que involucra decisiones de carácter jurídico, social, pero también de salud pública. Hay que reconocer que es algo muy polémico en la sociedad contemporánea. En consecuencia para que tenga validez cualquier resolución en Ecuador se requiere un debate que sea amplio de carácter científico y sociológico que garantice el total respeto para todas las personas y sectores. Debemos procurar que no se dé discriminación en ninguno de los estratos de la sociedad. Queremos una sociedad inclusiva y de respeto a los derechos.



Garantizaremos los derechos



Iván Espinel. Fuerza Compromiso Social / Lista 5



Iván Espinel no contestó. En su plan de gobierno plantea una administración donde se garantice los derechos a todas las personas independientemente de su género, edad u orientación sexual. Para ello plantea, por ejemplo, fortalecer la participación democrática e inclusiva; reactivar la economía, combatir el desempleo especialmente el informal para garantizar una mejor calidad de vida a las personas. También ha ofrecido ampliar la atención médica pública y mejorar el acceso a la educación de los jóvenes, para que puedan elegir qué estudiar y tengan las condiciones para culminar sus carreras.