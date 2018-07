Una denuncia por el secuestro de Balda se retoma en Colombia

LEA TAMBIÉN

El caso Balda genera nuevas diligencias en Colombia. Una denuncia, presentada en diciembre del 2013, se retoma tras las decisiones judiciales que se originaron en Ecuador.

Ahora, la defensa del legislador ecuatoriano pide a la Fiscalía colombiana que investigue lo denunciado en ese momento: una supuesta violación a la soberanía de ese país durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. La solicitud se fundamenta en que policías ecuatorianos viajaron a Bogotá en el 2012, para secuestrar a Fernando Balda.



Para Jaime Restrepo, abogado del exparlamentario en Colombia, esos hechos, que también constan en el expediente judicial de Ecuador, revelan que el gobierno de Correa ordenó una operación policial en Colombia sin autorización de sus autoridades.



En la denuncia se dice que esas acciones son ilegales y por eso se considera una vulneración del Estado ecuatoriano al Estado colombiano.



Restrepo habló ayer desde Bogotá con este Diario y dijo que en el 2013 no existían indicios suficientes sobre la participación del exmandatario, pero que ahora sí los hay.



Entre esas pruebas están los testimonios de los agentes ecuatorianos implicados en el secuestro. Los uniformados indicaron que Correa sí conocía del operativo que se montó para el secuestro.



Otra prueba que utilizarán ante la Fiscalía de Colombia, para demostrar el ilícito será la versión que rindió el exdirector de la Secretaría de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo, ante la Fiscalía ecuatoriana. El pasado 5 de junio, el exfuncionario sostuvo que Correa le pidió en el 2012 que viajara a Colombia para averiguar si el exlegislador estaba en ese país de forma irregular.



Para los abogados de Balda, eso significa que se usaron fondos públicos para ir a vigilar a una persona en otro país. Por eso esperan que la Fiscalía de Bogotá acelere la investigación de este ilícito y determine si existió o no la vulneración a Colombia.



Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, indicó ayer que desconoce de esas acusaciones en territorio colombiano. Lo que sí aseguró es que el proceso en Ecuador aún no termina y que el exjefe de Estado sigue siendo inocente. “No se ha demostrado que el expresidente haya tenido conocimiento del secuestro de Fernando Balda”.



La próxima semana, Ochoa acudirá a la Fiscalía General para estar presente en las versiones de otros testigos.



Ayer rindió versión el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.



El funcionario estuvo dentro de la Fiscalía cerca de una hora. Allí indicó que no conocía de la operación que se realizó para el secuestro de Balda. Lo mismo dijo en torno al funcionamiento de la Senain.



Entre tanto, ya se notificó oficialmente al Tribunal Penal de la Corte que revisará la apelación del expresidente Rafael Correa con respecto a la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.



Los magistrados que conocerán ese caso serán Marco Rodríguez, Luis Enríquez e Iván Saquicela. Ellos deberán señalar día y hora para la audiencia de apelación, en donde analizarán la decisión de la jueza Daniella Camacho, quien el pasado 4 de julio dispuso la captura del exmandatario.

La magistrada también ordenó que se notifique a la Interpol la orden de prisión.

La audiencia de apelación se debe concretar antes del 18 de este mes, pues ese día termina la instrucción fiscal o fase pública de investigación. Luego la Fiscalía deberá preparar la acusación de los procesados.



Mientras esto ocurre en Ecuador, en Bélgica, país en donde reside Correa, el exmandatario analiza la posibilidad de solicitar asilo político para evitar su detención.