Denuncia ante la ONU por 'desaparición' de la viuda de Liu Xiaobo

El régimen chino es responsable de la desaparición y de la detención de la viuda del disidente Liu Xiaobo, recluida desde el fallecimiento del premio Nobel de la Paz, acusó el jueves 3 de agosto del 2017 el abogado estadounidense de la pareja, que anunció haber presentado una denuncia ante Naciones Unidas.

Liu Xia “está recluida por las autoridades chinas en un lugar desconocido” desde el 15 de julio, día del funeral del opositor, afirma el texto depositado por Jared Genser ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.



“Exijo que las autoridades chinas aporten inmediatamente la prueba de que Liu Xia está viva y le autoricen un acceso sin restricción a su familia, sus amigos, sus abogados y a la comunidad internacional”, añade Genser en este documento enviado a la AFP .



Liu Xia, de 56 años, estaba de facto bajo arresto domiciliario en su apartamento de Pekín desde que Liu Xiaobo obtuvo el premio Nobel de la Paz en 2010, después de haber sido condenado a 11 años de prisión por “subversión” por haber reclamado reformas democráticas en China. Liu Xia nuca fue condenada ni procesada.



Desde el día anterior a la muerte de su marido, Liu Xia no estuvo en contacto con ninguno de sus familiares, según Genser. El régimen comunista difundió fotos suyas tomadas durante el funeral de Liu Xiaobo pero desde entonces no reveló dónde se encontraba. Pekín no ha reconocido nunca que esté privada de libertad.



Liu Xiaobo murió de un cáncer de hígado el 13 de julio con 61 años en un hospital del noreste de China, unas semanas después de haber sido puesto en libertad condicional por razones de salud. Pekín, acusado de ser responsable de la degradación de su estado de salud, se negó a dejarle viajar al extranjero para curarse.



Liu Xiaobo es el primer Nobel de la Paz en morir en detención desde el pacifista alemán, Carl von Ossietzky, fallecido en 1938 cuando estaba detenido por los nazis.