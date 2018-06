Denuncia sobre el ministro de Agricultura llegó a la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Asambleístas del bloque de Creo presentaron una denuncia en contra del ministro de Agricultura, Rubén Flores, en la Fiscalía, este jueves, 7 de junio del 2018. El asambleísta Héctor Yépez, con el respaldado por el presidente nacional del movimiento, César Monge, y otros miembros del bloque, pidió que se investigue un audio y unas declaraciones emitidas en una conferencia por el funcionario.

"No es posible que en nuestro país, un ministro de Agricultura haga una declaración en donde nos cuente a los ecuatorianos que se trafican ministerios a cambio de millones de dólares y no haya absolutamente nadie que haga una denuncia formal para que se investigue", dijo Monge.



“Somos funcionarios públicos para servir y no servirnos. Hay sectores que pagan USD 1,5 millón por el puesto de ministro y quieren hacer honestamente las cosas”, se le escucha decir a Rubén Flores en un video de una conferencia dirigida a los funcionarios de esa Cartera de Estado, con fecha de mayo del 2018. Además, existe otro audio que circula desde ayer (6 de junio) en redes sociales, en este nuevo registro también se habla del hecho.



Video: Youtube, canal: Actores Productivos





"El día de ayer, el Ecuador ha sido testigo de otra declaración adicional, otro audio, otro video. No es posible que los ecuatorianos seamos testigos de cómo se utiliza el Estado para enriquecerse unos pocos. Aquí hay varios indicios de violación de artículos del Código Integral Penal"



Según Yépez y Monge, presuntamente existirían los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito y en especial la violación del artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



El artículo 277 del COIP señala que “la persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.



El pasado martes 5 de junio, Yépez logró que el pleno del Legislativo apruebe su proyecto de resolución para solicitar la comparecencia, ante los 137 asambleístas, del ministro Flores. Sin embargo de esto, no descartó un juicio político que, dijo, llegaría después de la comparecencia del titular de Agricultura.



La tarde de este jueves 7 de junio, el ministro Rubén Flores señaló que el audio que circula en redes sociales fue manipulado y descontextualizado. Además dijo que la Fiscalía ya está investigando el hecho. "En conocimiento del audio decidimos la estrategia de seguimiento para poder garantizar el debido proceso. Las investigaciones tienen que darse, estas ya están a cargo de la Fiscalía", dijo.



"Así como el día de hoy, un asambleísta ha ido a la Fiscalía para consolidar el proceso de investigación, que bueno, nosotros ya lo hicimos en las semanas pasadas", agregó Flores.