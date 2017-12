Una nueva denuncia de abuso sexual se registra en colegio privado de Guayaquil

En un colegio privado, ubicado en el centro de Guayaquil, se registró un nuevo caso de abuso sexual contra un menor. El hecho fue denunciado por la institución ante la Fiscalía el miércoles pasado luego de que los padres del menor de 5 años de edad alertaron de la situación un día antes.

Los progenitores junto a otros padres de familia, se reunieron en los exteriores del colegio la mañana de este lunes 4 de diciembre del 2017. Con pancartas y carteles los manifestantes mostraron su preocupación por este caso.



Los cambios en el comportamiento del niño generaron preocupación en sus familiares quienes de inmediato hablaron con el infante para averiguar qué le había pasado. Los supuestos abusos iniciaron en agosto y el presunto culpable es uno de los guardias del lugar.



“Hace cuatro meses mostró una actitud agresiva, pienso yo que allí empezó todo. Rayaba las paredes de la casa, luego se normalizó hasta que luego se quejó de un dolor hasta que contó lo que le había sucedido”, dijo la madre del pequeño. La molestia física se dio en el área rectal.



El menor no pudo identificar al supuesto agresor. Pero una vez que le mostraron fotografías de algunos empleados de la escuela, identificó al sospechoso. El niño no está asistiendo a clases y sus padres lo cambiarán de plantel.



El presunto implicado actualmente permanece con permiso médico. La rectora de unidad educativa no precisó si ha sido separado o no de sus labores.



El abogado de la familia del menor, Stives Reyes, indicó que dentro de las investigaciones se deberá determinar en qué lugar sucedieron los abusos. “Es algo muy grave el hecho de que los niños se queden a veces solos y no en compañía de las tutoras o de las profesoras como debería ser”, dijo Reyes.



Según Reyes, se presume que el acusado ingresaba a las aulas de los estudiantes y en ocasiones los llevaba a las puertas de salida al finalizar la jornada escolar por pedido de los maestros. Indicó que se solicitará los videos de las cámaras de seguridad de la escuela para verificar si esto sucedía.