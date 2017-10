Demócratas confían que conseguirán apoyo republicano para ley de los 'dreamers'

El partido Demócrata busca una veintena de votos de sus rivales republicanos para que el Congreso apruebe, antes de que termine el año, una ley que regularice a los 'Dreamers', los indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños.

La iniciativa se convirtió en una batalla contrarreloj desde que el presidente Donald Trump eliminó DACA, la orden ejecutiva que permitía a estos muchachos estudiar y trabajar legalmente.



La líder del demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este miércoles 18 de octubre de 2017 en una rueda de prensa en Los Ángeles que cinco congresistas republicanos habían expresado apoyo a la ley que daría a los 'dreamers'-soñadores- residencia condicional y luego permanente, antes de la ciudadanía.



“Necesitamos 20 más que sabemos que están ahí, nos han dicho”, indicó Pelosi.



La ley Dream -acrónimo del inglés de Development, Relief and Education for Alien Minors Act (Ley para el desarrollo, alivio y educación para menores indocumentados) - es un proyecto bipartidista que por más de una década no ha logrado ser aprobado en el Congreso.



“La pasamos en 2012 (en la Cámara baja) pero no conseguimos los 60 votos en el Senado”, recordó Pelosi.



La congresista dijo que la aprobación del proyecto es una obligación, pues ahora que DACA fue eliminado casi 700 000 jóvenes quedarían sin papeles.



“Lo tenemos que hacer antes de fin de año, él [Trump] ha dicho una y otra vez que si llega a su escritorio la firmaría”, afirmó.



Pelosi y el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se reunieron con Trump en septiembre para avanzar en este tema.



Pero poco después, la Casa Blanca envió al Congreso una lista de “prioridades y principios” para la definición de una política migratoria, que endurecía dramáticamente el combate a la inmigración ilegal.



“Esos no son principios, son 'imprincipios' y no los podemos aceptar”, zanjó Pelosi.

Trump exigió, entre varias medidas, que toda legislación sobre los 'Dreamers' incluya la financiación de un muro en la frontera con México y medidas contra niños y adolescentes que llegan solos desde Centroamérica huyendo de la violencia.