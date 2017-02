La demanda de usuarios del transporte público creció en 50% hacia la tarde

La demanda de pasajeros en las unidades de transporte público aumentó considerablemente con el transcurrir del día. Para los trabajadores del transporte la demanda aumentó más de 50%.

"Hay el doble de gente que un domingo normal", indicó Gleber Quisuarsela, conductor de un articulado de la Ecovía que cubre la ruta La Marín - Río Coca. Señaló que este domingo 19 de febrero la jornada comenzó 30 minutos más temprano, a las 06:00, y culminará a las 22:00. Además, están trabajando con seis unidades más de lo normal.



Luis Heredia opera un alimentador de la Ecovía, en la ruta Río Coca-Comité del Pueblo. Comentó que un domingo regular la ocupación de pasajeros es de 30%: "Hoy es de alrededor 60%". En su ruta laboraron este domingo nueve unidades.



A las 16:00 horas, los autobuses alimentadores del Trolebús que llegaban hasta el Terminal La Y salían cargados de pasajeros que regresaban hacia sus destinos luego de sufragar. "La demanda creció hasta el triple", señaló Edwin Soria, conductor de un alimentador que cubre la ruta Comité del Pueblo-La Y.



Bernardo Romero, conductor de una unidad del Trolebús, considera que la ocupación de pasajeros creció hasta en un 80%. "De acá nos vamos full hasta El Recreo", indicó en el Terminal Y, mientras se cargaba la unidad.



El Trolebús prestó servicio este domingo con una flota de 65 unidades. Comenzó la jornada a las 06:00 y culminará a las 22:46 horas.



En el sur de la ciudad, en paradas como El Capulí de la Ecovía, el movimiento de usuarios fue alto. A las 16:00, hubo intervalos con gran presencia de pasajeros. No obstante, el servicio no tuvo inconvenientes para transportar a las personas. Algunas se sintieron incómodas por la cantidad de pasajeros.



Esto contrastó con la realidad que se vivió, al menos, en la Estación del Trolebús de Quitumbe, frente al Quicentro Sur. La presencia de pasajeros a esa hora (16:00) fue reducida.



Las personas ingresaron con tranquilidad a la parada y esperaron las respectivas unidades que las llevarían a sus destinos. Algunos aprovecharon para comer en un centro comercial cercano.



Ángel Vega fue uno de los votantes que salió del 'mall' para ingresar a una unidad del Trolebús que lo acerca hasta su casa. "El servicio parece que no está lleno de gente. Eso es bueno porque espero llegar a casa a descansar", expresó el joven.



Hasta el cierre de esta edición, el servicio de transporte público no presentó problemas de consideración en estos puntos del sur de Quito.