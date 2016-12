Alta demanda de reservaciones para playas manabitas y Baños

Los balnearios de Manabí, en la Costa; Baños de Agua Santa e Imbabura, en la Sierra, son los destinos que más reservaciones en sus hoteles registran, en vísperas de los feriados de Navidad y Año Nuevo.

La región Costa es el destino tradicionalmente preferido para visitar en estas fechas y según el sector hotelero de Manabí este año no será la excepción. Según la Dirección de Turismo, en la provincia más afectada por el terremoto del 16 de abril, la mayor cantidad de reservaciones hechas es para festejar el fin de año.



En el balneario de Pedernales, epicentro del sismo de 7.8 grados, se han habilitado 20 hoteles con 1 200 camas. De esas ya se han reservado 800 para fin de año y 400 para Navidad. En Cojimíes, 2 000 de las 2 500 camas de 30 hoteles también están reservadas para los últimos días de diciembre.



En Crucita y Manta, la mayor cantidad de reservas también son para despedir el año. En el primer sitio, de las 1 281 camas ya se han reservado 900, mientras que en Manta se confirmaron 1 000 de 1 500.



Para atraer visitantes, las autoridades locales organizaron programas en hoteles y playas como festivales de comida y actividades deportivas.



Las fiestas de fin de año también son un gancho para atraer turistas a Imbabura. Chachimbiro, el valle del Chota y Atuntaqui, donde se celebra la Fiesta de Inocentes, son los destinos preferidos.



En el complejo Santa Agua de Chachimbiro, con capacidad para 150 personas, ya se reservó el 70% del total de sus habitaciones para Navidad y un número igual para Año Nuevo. Así lo indicó Pablo Pareja, gerente. El hospedaje por persona cuesta entre USD 50 y 150.

El Complejo Turístico de Chachimbiro, en Imbabura, ya tiene reservas para los últimos días de este año. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO

Y en el valle del Chota, establecimientos como Oasis Hostería tiene cerca del 60% de sus 126 plazas de hospedaje reservadas para el 31 de diciembre. En Atuntaqui, se espera el arribo de 35 000 personas.



El 60% de las habitaciones está reservado en Baños, Tungurahua, para fin de año. Para Navidad, alcanza el 40%. Esta “es una fiesta donde la familia se reúne, en cambio por Año Nuevo es diferente.



La gente arriba desde el 29 de diciembre”, contó Martín Dillon, presidente de la Cámara de Turismo de Baños. Sangay Spa Hotel, por ejemplo, tiene todas sus 56 habitaciones reservadas para fin de año.



En Santo Domingo de los Tsáchilas hay 114 establecimientos entre hoteles, hostales y hosterías donde se ofertan cenas especiales. La capacidad hotelera (3 800 camas) estaría ocupada en un 50%.



Pero, la cantidad de reservas hasta la fecha, sobre todo en la Costa, no convencen a la Federación Nacional de la Cámaras de Turismo (Fenacaptur). Su presidente, Holbach Muñetón, calificó al proceso de reservas de este año como lento. “Llaman, preguntan, cotizan y no reservan”, dijo, aunque espera que en las últimas horas se confirmen más viajes.

La Casa del Árbol, en Baños de Agua Santa, es uno de los atractivos más visitados. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Para atraer a los turistas se organizan programas en Manabí, Guayas y Santa Elena. En esta última provincia, varios hoteles no subieron sus tarifas, señaló Douglas Dillon, de la Cámara de Turismo.



En Esmeraldas, la situación es complicada. El enjambre de sismos frente a Atacames hizo cancelar las reservas que se tenían para los dos feriados. En Atacames, cerca del 30% de las reservaciones para Navidad fue cancelada hasta el martes último; para fin de año, se suspendió un 40% de reservas según la Cámara de Turismo.



En la región andina, el sector turístico de Cotopaxi tampoco experimenta una mejoría desde la reactivación del volcán, según su Cámara de Turismo. “Es verdad que la gente viene por el volcán o la laguna Quilotoa, pero solo por un día. Las reservaciones de las agencias de viaje se cancelaron”, dijo Patricio Pazmiño, presidente del gremio.



En la Amazonía, donde no esperan un arribo masivo de turistas en esta época, se han planificado eventos públicos y concursos. “Estos feriados no son muy buenos pero programamos actos para dinamizar la economía de la zona”, dijo Tatiana Noboa, presidenta de la Asociación de Hoteleros de El Coca (Orellana).



Lago Agrio, en Sucumbíos, preparó un festival gratuito para el 31 de diciembre, en el Parque Recreativo Nueva Loja. Según Loly Sevilla, directora de Turismo del Municipio, el objetivo es atraer a quienes aún no conocen la provincia y para que los mismos coterráneos se queden en su ciudad.