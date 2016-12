La demanda de empleo ocasional subió en diciembre

En diciembre los negocios se ven en la necesidad de contratar personal extra para cumplir con el incremento de la demando o cubrir áreas que requieren más atención, como limpieza o guardianía.

El contrato eventual u ocasional es una de las figuras de contratación que definidas en el Código del Trabajo.

La ley reconoce a las empresas la facultad de contratar por periodos cortos de tiempo por crecimiento transitorio de la demanda de bienes o servicios, siempre que no sobrepase los seis meses continuos en un mismo año.



Pese a la contracción económica que afecta al país en este año algunas empresas, especialmente del sector comercial, contrataron o contratarán más personal esta temporada.



En algunos locales comerciales y empresas de servicios

se recurre a esta figura para atender el aumento de la demanda.

Funky Fish, una tienda de accesorios y ropa femenina en Quito, contrató tres personas más adicionales a su personal fijo a mediados de noviembre. Los empleó para atender el local más grande de esta cadena, ubicado dentro del centro comercial Quicentro Norte.

Daniela Gavilanes, la administradora, indica que el proceso de contratación se inició a fines de octubre del 2016.



Este negocio contrata cada año personal extra que apoya a sus cinco empleados fijos. La demanda de empleo subió en esta empresa: les llegó un promedio de cinco carpetas diarias desde octubre, cuando ese mes del año pasado solo recibían tres diarias.



Allí, el personal extra recibirá el sueldo básico más el pago de horas extras. Sammy Toapanta, de 18 años, consiguió una vacante como cajera. El joven busca adquirir experiencia laboral.



En la tienda Do IT, de venta de carteras, zapatos y accesorios femeninos, en el norte de Quito, también se contrató personal temporal desde mediados de noviembre. Contrataron a tres para auxiliar de Ventas, y en las áreas de Bodega y Caja. La semana pasada sumaron una más para cobranzas en caja, menciona Gloria Rojas, administradora. La tienda abrió en julio del 2016, pero desde diciembre reciben seis hojas de vida por día.



Las áreas de Atención al Cliente, Bodega y Distribución están entre las que más requieren personal extra temporal. En Fybeca, el personal adicional que contratan este año lo distribuirán en las áreas de Caja, Percha, Servicio de Empaque de Regalos y otros. La firma contrató este año 25 personas, tres más de las que contrató el año pasado para este mes de diciembre, según la Corporación GPF. Allí, la recepción de carpetas inició a inicios de noviembre.



Según la firma, no exigen experiencia laboral, pero sí que los postulantes sean bachilleres.



En la telefónica Claro, el personal extra les permite solventar el incremento de demanda en el área de Atención al Cliente, debido a la extensión de los horarios.

En Guayaquil, las empresas siguen contratando personal ocasional para afrontar una mayor demanda en diciembre e incluso los primeros días de enero. En los exteriores del edificio de Corporación El Rosado (Mi Comisariato), en las calles Chile y Boyacá, en el centro de la urbe, es usual desde noviembre ver grupos de jóvenes con carpeta en mano, a la espera de un empleo.



Jordan Aguirre, de 23 años, busca empleo desde hace tres meses. Un amigo que trabaja en uno de los locales de El Rosado le contó que iban a receptar documentos para puestos de cajeros y percheros. “Recién salí de la universidad, cualquier trabajo es bueno, aunque sea por un par de meses”.



Otras compañías aprovechan actividades como las ferias de empleo que organizan las universidades para contratar personal temporal. El Banco del Austro participó en la feria laboral que en octubre del 2016 organizó la universidad Ecotec, en Guayaquil. El banco recibió más de 20 carpetas. "Los escogemos según el área de estudios, y los llamamos a entrevistas. Como muchos chicos están todavía estudiando, más que el rango salarial, lo que les interesa es ganar experiencia”, indica Cecibel Goyes, del área de Talento Humano de la compañía.



En Mall del Sol, centro comercial en el norte del Puerto Principal, se contrató más personal para cubrir el aumento de movimiento en Navidad y Año Nuevo. Este mall se incorporaron 83 personas para las áreas de Marketing, y las tareas de limpieza y seguridad. Para el servicio de limpieza requirieron 45 personas, debido al incremento en la circulación de clientes, según la empresa.