Delcy Rodríguez y agentes irrumpieron en Hemiciclo venezolano, dice Borges

El jefe del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, denunció hoy 7 de agosto de 2017 que militares "forzaron las puertas y asaltaron el Hemiciclo", donde se celebran las sesiones legislativas, para permitir la entrada a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, y otros dos líderes oficialistas.

Rodríguez y otros dos dirigentes oficialistas entraron "aprovechando la noche", acompañados de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana al Hemiciclo, para adaptar ese espacio "para una reunión que tendrán mañana (...) de la fraudulenta constituyente", según un comunicado de la oficina de prensa de Borges.



La comitiva que forzó las puertas, según Borges, estaba encabezada por el coronel Bladimir Lugo, jefe del destacamento de la Guardia Nacional (policía militarizada) en el Parlamento, que hace semanas empujó a Borges tras una disputa dialéctica y ha sido acusado de permitir la entrada a la sede del Legislativo de grupos de chavistas armados que agredieron a diputados.



La Asamblea Nacional Constituyente fue instalada el viernes 4 de agosto en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. En el Hemiciclo de ese mismo recinto celebra sus sesiones el Parlamento, de mayoría opositora, que no reconoce la Constituyente y la considera un instrumento del Gobierno para instaurar una dictadura.



Estos dos órganos han convivido hasta el momento en las dos salas del Palacio, pese a que el choque parece inevitable entre una Constituyente plenipotenciaria que espera obediencia de todas las instituciones y un Parlamento que no reconoce sus decisiones.



La Constituyente instaló el domingo una Comisión de la Verdad, para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que a día de hoy supera el centenar.

Según el propio presidente Nicolás Maduro y constituyentes como Diosdado Cabello, la asamblea instalada el viernes planea eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados.



La Constituyente -que no es reconocida por buena parte de la comunidad internacional- destituyó de su cargo el pasado sábado a la fiscal Luisa Ortega, crítica con Maduro.

"Este hecho cometido hoy es un abuso más contra los 14 millones de venezolanos que votaron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015", dijo sobre la entrada de Rodríguez con la Guardia al Hemiciclo la oficina del presidente del Parlamento, que había manifestado hoy su voluntad de mantener el control de ese espacio