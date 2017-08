Nueva defraudación aduanera suma USD 1 millón entre cigarrillos, licor y ropa 

En la zona de aforo físico del Puerto de Guayaquil se presentaron decenas de pacas de ropa usada envueltas en bolsas plásticas y cartones llenos de vino, vodka, champán y whisky que fueron aprehendidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Personal de inteligencia aduanera, camuflado y armado, custodiaba los productos la tarde del lunes 7 de agosto del 2017.

En este escenario, el director distrital del Senae en Guayaquil, Antonio Avilés, dio una rueda de prensa para informar que dicha mercadería pretendía evadir USD 1 millón en tributos.



La defraudación aduanera correspondía a 4 millones de unidades de cigarrillos, 213 pacas de ropa y 2 244 botellas de licor.



Según Avilés, la mercadería fue aprehendida la última semana de julio de un contenedor que provenía desde Panamá. En la declaración tributaria, el importador mencionó que traería 250 amplificadores y 540 parlantes, “lo que no fue cierto y por ello declaró solo USD 5 000 en tributos”, aseguró.

La máquina de rayos X permitió alertar el ingreso de mercadería no declarada y ante ello procedieron a solicitar el aforo físico del contenedor. “Llamamos al importador, pero no se presentó, de tal forma que pedimos la colaboración del fiscal para abrir el contendor”, informó Avilés. Según el funcionario, Senae ha incorporado en el último año un perfilador de riesgos, que es un sistema inteligente que permite identificar los casos de mayor riesgo en las importaciones. El mecanismo de funcionamiento prefirió no mencionarlo.



Hasta el momento en este caso no hay detenidos, Senae presentará a la Fiscalía la denuncia correspondiente y “corresponderá iniciar los procesos de indagación para luego judicializarlos”.



Entre enero y julio la aprehensión de mercadería por defraudación aduanera sumó USD 18 millones, lo que significó 11% más en relación al mismo período del 2016 y 49% más sólo en relación al mes de julio de ese año, según Senae.