En 7 días se definirá el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana

La forma para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se definió en la Asamblea Nacional.

Los legisladores votarán terna por terna. Es decir, habrá siete votaciones, según informó el legislador socialcristiano Henry Cucalón.



Él participó este miércoles, 21 de febrero del 2018, en la reunión de representantes de bloques legislativos -donde se analizó el procedimiento- con el presidente del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), José Serrano.



Otro acuerdo fue que la votación se realice el próximo 28 de febrero, para cumplir con celeridad el mandato popular del 4 de febrero del 2018.



Los asambleístas tendrán hasta ocho días para analizar la información sobre los postulantes. Las hojas de vida serán compartidas en las próximas horas vía correo electrónico, detalló el legislador de Creo, Patricio Donoso.



Además, los coordinadores de los partidos se comprometieron a revisar la información que ha sido difundida por medios de comunicación y la sociedad civil sobre los nombres propuestos por el presidente Lenín Moreno.



Serrano advirtió que existen algunos requisitos que se deberá verificar que cumplan los postulantes. Por ejemplo, no tener incumplimientos contractuales con el Estado, no tener incumplimientos de carácter laboral, lo cual deberá ser certificado por el Ministerio del Trabajo. Además, los postulantes no pueden tener participación ni ser propietarios de alguna cuenta o dinero en paraísos fiscales.



El Pleno de la Asamblea debe seleccionar a siete personas. Ellas no tendrán suplentes, como el Consejo actual. Se requieren de mínimo 70 votos para aprobar cada selección.



El presidente Lenín Moreno ofreció que solamente estarán en funciones hasta el 2019. Entonces, los consejeros definitivos serán elegidos en las urnas por los ecuatorianos.



Moreno propuso que, para filtrar los cientos de candidatos que pueden presentarse, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un concurso de méritos y oposición. Los 28 mejores puntuados podrían ser incluidos en la papeleta.



Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional Especial para la aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular , dijo que se ha recibido la propuesta del Ejecutivo y que será analizada.



De igual forma se acogerán las distintas propuestas que puedan surgir desde la sociedad civil o de los comisionados que integran ese organismo.



Algunas de las alternativas ya se han hecho públicas.



Este miércoles por la noche estaba previsto que se instale la Comisión Ocasional para iniciar formalmente el debate de los proyectos de Ley enviados por Lenín Moreno sobre la consulta popular. Además, que se apruebe el cronograma de trabajo del organismo.





Propuestas y reacciones en torno a la selección del consejo definitivo



PSC. Para el partido Social Cristiano, una alternativa podría ser que los consejeros sean postulados por las organizaciones sindicales, colegios profesionales y organizaciones sociales nacionales y no provinciales. Henry Cucalón cree que se debe exigir una experiencia mínima para los candidatos y requisitos profesionales que guarden relación con las responsabilidades que tendrán los consejeros.



SUMA. Guillermo Celi, coordinador de SUMA, considera necesario que los postulantes tengan un respaldo de firmas. Al menos el 0,25% del padrón electoral que representa unas 30 000. El partido está recibiendo actualmente información que pueda cumplir de manera más exacta el mandato de los ecuatorianos en las urnas. Lo fundamental, agrega, es lograr un consejo técnico y no político.



Aliados. Para Daniel Mendoza es válida la propuesta del Presidente porque da un mecanismo fácil de operar, aplicable en la realidad y que permitirá tener a los mejores hombres y mujeres como candidatos en una elección de voto popular. Ratificó que está de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea quien lleve el concurso, pero con la incorporación de veedurías de varios sectores.



CPC. Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, cree que una alternativa para avanzar en la selección de los consejeros definitivos podría ser delegar a otra institución la revisión de los aspirantes. Así, el Consejo Nacional Electoral no sería el que acompañe el concurso de méritos y oposición. La entidad que lo reemplace, añade, debería

salir de un amplio debate y consenso.



En contexto



El presidente Lenín Moreno, tal como se estableció en los anexos de la pregunta 3 de la consulta popular, envió a la Asamblea las ternas con los nombres de quienes podrían integrar el Consejo Transitorio. Ellos ejercerán funciones solamente hasta el 2019.