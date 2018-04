El déficit de lluvias en el Ecuador se extenderá durante mayo del 2018

LEA TAMBIÉN

Mayo marca la transición entre la época lluviosa y la seca en el Litoral. Históricamente registra lluvias esporádicas, pero el pronóstico del Comité para el Estudio Regional del evento El Niño (Erfen) apunta a que será deficitario, al igual que abril.

Este viernes 27 de abril del 2018, el comité presentó las proyecciones del clima para las próximas semanas. En su informe, sus integrantes coinciden en que las precipitaciones en todo el país se mantendrán por debajo de los valores esperados, al menos durante la primera quincena de mayo.



Edwin Pinto, subdirector general del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), explicó que esto se debe, en parte, a que la temperatura superficial del mar continúa por debajo de lo usual para la época. El Pacífico mantiene condiciones de un evento frío.



“Conforme avance la estación seca no se espera que la temperatura vuelva a aumentar, sino que alcance los valores normales, que en esta época del año son más frías que las actuales. Justamente la corriente de Humboldt aporta con afloramientos y hace que la temperatura del mar sea un poco más fría”, indica Pinto.



Desde abril, el océano ha reportado entre 1 y 2°C por debajo a lo normal. Debido a su enfriamiento, el mar no aportó humedad para la formación de nubes y, por ende, las lluvias fueron escasas.



A esto se sumó un frente de alta presión en la atmósfera, que impidió la formación de nubosidad. Esto permitió el paso de la radiación y como resultado se registraron altas temperaturas en el ambiente. Las estaciones de monitoreo superaron los 36°C en ciudades como Guayaquil y Portoviejo.



Según los integrantes del comité Erfen, estas condiciones disminuirán en el norte del país. Mientras que en el centro y sur se mantendrán por unos días y luego empezará a decrecer, con la presencia de mayor nubosidad.



En cuanto a lluvias, José González, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó que el desplazamiento hacia del norte de la Zona de Convergencia Intertropical -un sistema que aporta precipitaciones-, ha generado aguaceros en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. En la zona centro-sur del Litoral (Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro) se espera chubascos aislados y ocasionales.



El panorama es distinto en el callejón interandino y la Amazonía. “Para mayo en estas zonas se prevé un aumento de precipitaciones de intensidad modera y puntualmente fuerte, con tormentas eléctricas aisladas”.



Para las ciudades del borde costero durante el feriado, el Inocar anunció que hasta el 2 de mayo hay un periodo de aguaje. Sin embargo el oleaje no será intenso, por lo que se podrá desarrollar actividades turísticas con normalidad.