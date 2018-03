El déficit actuarial de pensiones, al 2053, se espera sea de USD 20 464,4 millones

El déficit actuarial de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) alcanzaría al 2053 USD 20 464, millones. Así lo determina el estudio actuarial de la consultora Volrisk, que publicó la entidad aseguradora este 17 de marzo del 2018.

El Consejo Directivo del Instituto se reunió el jueves, 15 de marzo del 2018, y resolvió “revocar la declaratoria de reservados a los estudios actuariales determinados en las resoluciones del Consejo Directivo previstas en el Acta No. C.D 756 del 23 de noviembre de 2016 y Acta No. C.D 782 del 8 de enero de 2018”.



El balance actuarial, con corte al 31 de diciembre del 2013, determina que los recursos del fondo del seguro de invalidez, vejez y muerte alcanzaría a cubrir los egresos por prestaciones hasta el 2045, “luego de lo cual se presentaría un déficit, que para el año 2053 se espera que sea de USD 20 464,4 millones.

Este hueco financiero hasta el 2010 se calculaba en USD 5 142 millones.



Un estudio actuarial es una proyección de los recursos que el IESS necesitará a futuro para cubrir los gastos de los afiliados. Y, según el documento, el IESS no tendrá en el futuro dinero suficiente para pagar las pensiones de los asegurados: sus gastos serán mayores que sus ingresos.



El estudio dice que “se evidencia que el incremento de las pensiones se convierte en una variable crítica en el modelo, pues la valoración en condiciones anteriores a la Ley reformatoria de la Ley Seguridad Social (…) determinó una existencia de un déficit actuarial en los próximos cuarenta años, a pesar que los estudios actuariales anteriormente realizados determinaron lo contrario”, establece el documento.

En la página web del IESS constan seis estudios actuariales y un documento sobre cambios en la tasa de contribución de los seguros de invalidez, vejez y muerte.



Entre los documentos se encuentran aquellos de pensiones, riesgos del trabajo, salud, seguro social campesino, etc.



El Consejo Directivo del IESS determinó el pasado 15 de marzo del 2018 la conformación de un equipo técnico integrado por expertos actuariales, delegados de las mejores universidades y organismos de alto nivel del país, a fin de que acompañen en la actualización de los estudios actuariales de los seguros especializados, con corte a diciembre de 2016. El Presidente del Directorio mencionó que “en cumplimiento de la clara disposición que he recibido del Señor Presidente de la República y de la Señora Vicepresidenta, de manera conjunta con los vocales del Consejo Directivo, consideramos hacer públicos los informes actuariales, asegurando que los resultados de estos estudios, permitirán sostener un debate responsable y técnico sobre el futuro de la seguridad social en el Ecuador”. “Convocamos, a los empleadores y afiliados, a sostener un debate profundo y de altura, que nos permita orientar nuestra gestión y el tomar decisiones responsables” con los ocho millones de beneficiarios del Sistema de Seguridad Social”.