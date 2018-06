Defensora del Pueblo no puede asumir competencias de la Supercom, dice Gina Benavides

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para la defensora del Pueblo encargada, Gina Benavides, debe existir un organismo administrativo, diferente a la institución que ella dirige, que se encargue de la protección y restitución de derechos en el ámbito comunicacional.

“Lo que hay discusión es por las medidas de protección y las medidas de restitución de derechos. He manifestado claramente que una medida de protección en materia de derecho a la comunicación es muy problemática porque nos puede llevar a un proceso de censura previa”, dijo Benavides a su salida de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, en la cual se debate el proyecto.



Según la Defensora, en caso de que se viole un derecho a la comunicación, debe existir una instancia que defina si existió esa infracción y –de ser el caso- ordene una restitución. Sin embargo, no está de acuerdo con que sea una Superintendencia la encargada de hacer este control.



“Esa instancia no funciona en el país, generó conflictividad, generó violaciones, hubo reacciones frente a la misma y todo el mundo sabe que hubo condicionamientos políticos”, dijo Benavides.



En el proyecto enviado por el presidente Lenín Moreno consta que las afectaciones que los medios de comunicación provoquen en ciudadanos, instituciones y colectivos -con la difusión de contenidos- serán tratadas por la Defensoría del Pueblo, luego del cierre de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

El proyecto reforma 66 ar­tículos de la ley, crea 18 y elimina otros 12. Además, se modifican los nombres de dos capítulos y dos secciones, se crean cuatro nuevas secciones y un nuevo título. La nueva ley tendría cuatro disposiciones generales y seis transitorias.



Otro de los aspectos en los que está en desacuerdo Benavides es en el traslado de bienes y personal de parte de la Supercom a la Defensoría. “Me crea un desbalance. No puedo tener una unidad de 200 personas para proteger ese derecho (comunicación) y para el resto tenga 5 o 6”.



Para la asambleísta Jeannine Cruz, debe existir autoregulación de los medios de comunicación para acoger las quejas ciudadanas. En caso de que no sean tramitadas, los ciudadanos podrían acudir a la justicia ordinaria. “Y si no existe la posibilidad, pueden pedir el patrocinio de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo.



En la Comisión se debate sobre la pertinencia de crear un organismo administrativo para que pueda tener las competencias de protección y restitución de derechos. Para el presidente de esta mesa legislativa, Jorge Corozo, el Ejecutivo debería enviar una nueva propuesta para integrar esta nueva instancia, en caso de que sea necesaria. “Tendrían que ponerse de acuerdo el Presidente de la República, el Scretario de Comunicación (Andrés Michelena) y la Defensora del Pueblo encargada”, sostuvo.