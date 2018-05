Defensor del Pueblo cesado interpondrá una acción de protección

LEA TAMBIÉN

Ramiro Rivadeneira, quien se desempeñaba como Defensor del Pueblo, manifestó que presentará una acción de protección ante la Corte Constitucional. Así responderá a la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio que resolvió cesarlo de sus funciones.

Rivadeneira calificó, la mañana de este jueves, 3 de mayo del 2018, su cesación como un hecho “inconstitucional, ilegítimo y atentatorio a la democracia”. Sus acciones legales buscarán que lo restituyan en el cargo que lo ocupa desde diciembre del 2011.



A su criterio, el desempeño en su cargo tenía un “blindaje específico”. Citó, por ejemplo, los Principios de París que señalan que no se puede evaluar políticamente a una institución de defensa de derechos humanos, sino es por su juez natural. En este caso, sería la Asamblea Nacional.



Además, señaló que en la Constitución se entrega una inmunidad al Defensor del Pueblo por estar a cargo de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Rivadeneira negó que haya tenido vínculos políticos con el gobierno anterior.



Resaltó que durante su gestión se conocieron 260 000 casos entre asesoramientos y resoluciones. Ahí, por ejemplo, habló que la Institución intervino para que Fundamedios no sea cerrada. “La Defensoría intervino para que Acción Ecológica no pierda su personería jurídica”, acotó.

En un listado, que leyó en una rueda de prensa, habló sobre su intervención varios casos.



Finalmente, señaló que el Cpccs transitorio se está arrogando funciones que le pertenecen a la Asamblea y se está extralimitando en el mandato que le dio el pueblo luego del referendo de febrero.



Por unanimidad, con siete votos, el Cpccs transitorio aprobó una resolución con la que se cesó al defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira por un incumplimiento de funciones. La decisión se adoptó este miércoles, 2 de mayo del 2018. El Consejo transitorio había incluido a la Defensoría del Pueblo en el segundo grupo de instituciones evaluadas. Y con la resolución aprobada para el inicio del proceso le solicitó la entrega de un informe de gestión de las actividades que ha realizado desde que fue posesionado en el cargo. Tenía cinco días para entregarlo. Rivadeneira señaló que el informe de los 6 años de su función estaba colgado en la página web de la Institución y era de acceso público.