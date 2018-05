Defensa de Jorge Glas acudirá a la CIDH el próximo 21 de junio del 2018

LEA TAMBIÉN

La defensa de Jorge Glas anunció que el 21 de junio del 2018 tendrá una cita con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Estados Unidos, para la revisión de las supuestas violencias constitucionales cometidas en contra del exvicepresidente.

Así lo informó su abogado Alejandro Vanegas, este martes 29 de mayo del 2018. “A partir de ahí son dos intervenciones orales en el que el abogado, osea yo, desarrolla con los delegados de la CIDH la presentación del caso. La segunda audiencia es básicamente para la valoración de las pruebas”, afirmó.



Esta declaración la realizó en el marco de la explicación de la fundamentación del recurso de apelación en el caso del ex Segundo Mandatario que se presentó el pasado 23 de mayo. Por ello, acudirán también al organismo internacional al considerar que hubo un rompimiento del Estado de derecho con el vicio de procedimiento para inicio de juicio penal.



Glas está acusado de asociación ilícita dentro del caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. Él ingresó en prisión preventiva el pasado 2 de octubre y el 13 de diciembre fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión.



Vanegas aseguró que la Asamblea Nacional autorizó el desafuero al exvicepresidente para ser juzgado sobre un delito inexistente ya que la solicitud del Tribunal Penal se basó en los artículos 369/370 del Código Orgánico Integral Penal que ya fueron derogados en el 2014.



La audiencia de sentencia de Glas, el pasado 23 de mayo, fue suspendida. El conjuez ponente, David Jacho, indicó que se notificará a las partes procesales la fecha de reinstalación de la diligencia y que allí se dará a conocer la resolución tomada. Vanegas refirió que aún no han sido notificados.



Ricardo Rivera, Carlos Villamarín, Édgar Arias, Ramiro Carrillo y Képler Verduga también apelaron a la sentencia que los condenó a seis años de privación de libertad y la reparación integral al Estado.



En tanto, un periodista le consultó a Vanegas sobre la cabellera de Glas, que se mostró más abundante, durante la última audiencia y los comentarios que eso generó en las redes sociales. “En esa parte no podría ayudarle, yo soy estrictamente jurista. Imagínese un jurista hablando sobre tratamiento capilar, sería algo bien complicado”.



¿Fue tratamiento capilar o crecimiento de pelo normal? “Eso sí no sé”, respondió Vanegas.