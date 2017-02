Defensa de Carlos Pareja Cordero no descarta plantear demandas en Corte Constitucional y cortes internacionales

Alfonso Zambrano Pasquel, uno de los abogados de Carlos Pareja Cordero, dijo que su defendido está siendo utilizado como “chivo expiatorio”, para desviar la atención de lo que sucede en este momento en el Ecuador. Esto, con relación a los hechos de Petroecuador y de Odebrecht.

Durante una rueda de prensa, Zambrano Pasquel indicó que en contra de su defendido existe una persecución política y judicial.

​

Pareja Cordero ha sido mencionado dentro del caso Petroecuador y el presidente Rafael Correa ha dicho que él es el cabecilla de la corrupción que se ha detectado en la estatal de petróleos.



Cordero llegó a Lima un día antes de la última Navidad acompañado de su hijo Carlos Pareja Dassum y en esos días sus abogados dijeron que allí se quedarán hasta aclarar su situación legal en Ecuador.



Inicialmente, sobre los dos pesaba una orden de detención para investigaciones emitida por el juez de Flagrancia Juan Salas por presunto lavado que estaría relacionado con el caso Petroecuador.



Luego, en enero, Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum fueron procesados por la Fiscalía por ese delito en Petroecuador.



El pasado 1 de febrero, la Corte Provincial del Guayas negó el recurso de apelación del auto de prisión preventiva solicitado por los abogados de los acusados.



El abogado Zambrano Pasquel señaló que su defendido no está vinculado con el caso de corrupción de Petroecuador. “Es mentira lo que dice Correa que él es el capo de los capos, porque mi defendido no tuvo ninguna relación laboral, ni contractual con esa entidad”.

La defensa no descarta en acudir a la Corte Constitucional para solicitar se elimine la orden de prisión que pesa contra Pareja Cordero y su hijo. Incluso se planea denunciar el caso ante cortes internacionales.



Zambrano Pasquel dijo que el estudio jurídico de su defendido de nombre Paresoci prestó sus servicios de consultoría a la empresa brasileña Odebrecht. “Pero fue eso, consultoría. El trabajo realizado es legal y el dinero recibido fue ganado honestamente y puesto en cuentas del exterior. Eso no constituye delito”.



Al consultarle al abogado sobre la ubicación de Pareja Cordero y su hijo, quienes están prófugos, dijo que desconocía su paradero. “No sé dónde están ¿Pueden estar en Perú o Brasil, pero no me atrevo a visitarlos ni a llamarlos porque mi teléfono está pinchado”.