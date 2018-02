Deducción de gastos en cultura y arte tiene cambios

Las personas naturales pueden deducir de sus gastos para el cálculo del impuesto a la renta (IR) que se declara en marzo hasta un tope de USD 14 677 en arte y cultura.

El detalle consta en la web del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la cual se explica que ese valor máximo de deducción solo aplica para la declaración del impuesto por el ejercicio fiscal 2017.



La Ley Orgánica de Cultura, donde consta el beneficio, no estableció un límite para la deducción, con lo cual se aplica el monto máximo vigente.



Pero para el ejercicio fiscal 2018, que se declara en marzo del próximo año, ese monto se reducirá. La última reforma tributaria, denominada Ley de Reactivación Económica y que fue aprobada en diciembre del año pasado, incluyó los gastos de arte y cultura dentro del rubro de educación, por lo cual el monto máximo de descuento será de USD 3 662,75.



Dentro de los gastos de arte y cultura están las entradas a eventos artísticos como conciertos, danza, teatro, ópera, cine, museos y circos.



También se incluyen gastos por la adquisición de libros o revistas culturales; la compra y restauración de una obra de arte como pinturas, esculturas; o el pago de talleres y cursos de formación artística.



Todos estos egresos pueden incluirse en el anexo de gastos, que se debe presentar hasta finales de este mes.



En el listado de gastos por deducir no constan rubros como espectáculos deportivos, servicios de tatuajes cosméticos, facturas por consumo de Internet o TV cable.



Además de los gastos de arte y cultura, los contribuyentes pueden deducir las facturas relacionadas con vivienda, alimentación, educación, vestimenta y salud.



Los gastos totales no deben superar los USD 14 677.

Para el descuento se deben presentar los comprobantes de venta, que deben estar a nombre del contribuyente, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos menores de edad, con el correspondiente número de RUC o cédula.



La presentación del anexo de gastos personales es indispensable para la declaración del IR. Si el contribuyente no la entrega hay una multa de USD 30, para lo cual hay que llenar el formulario 106, haciendo referencia a multas tributarias.



Aunque la declaración del IR del período 2017 para personas naturales se puede hacer desde los primeros días de marzo, las nuevas versiones de los formularios 102 y 102A, necesarios para este trámite, estarán disponibles desde el 7 del próximo mes.

Este documento contiene una casilla especial para los rubros de arte y cultura.



Otro cambio es la unificación del beneficio de reducción del IR por tercera edad y discapacidad. Las personas de la tercera edad tienen un valor exento libre de impuesto de USD 11 290. En el caso de los contribuyentes con 30% o más de discapacidad están exentos hasta el doble de ese valor (USD 22 580), de acuerdo con el grado de discapacidad.



Según Carlos Calero, director de la firma El Asesor Contable, hasta las declaraciones del período 2016, si un contribuyente estaba en el grupo de la tercera edad y tenía discapacidad podía considerar los dos beneficios, pero para este año deberá escoger solo uno.



Quienes desean hacer los trámites tributarios en línea deben acercarse a las oficinas del SRI para solicitar la clave de acceso al sistema.



Hay quienes prefieren realizar estos procesos con la ayuda de asesores tributarios.



Yessenya Albuja tiene un local de trámites en Quito y cuenta que el trabajo en febrero y marzo aumenta. En esta temporada recibe a sus clientes fijos que buscan asistencia tributaria para presentar los anexos personales y la declaración del IR. La asesora cobra USD 60 por ambos servicios.



Albuja indicó que por ahora solo está ingresando al sistema del SRI los formularios de gastos personales hasta que esté disponible el nuevo formulario de declaración de IR, “para no hacer doble trámite”.



Para el pago del tributo por el ejercicio fiscal 2018, los contribuyentes tendrán más beneficios. Las personas naturales podrán incluir los gastos de los padres que no tienen ingresos o con pensiones inferiores a un salario básico; de los hijos sin límite de edad y dependientes; y deducir USD 22 540 por gastos de enfermedades catastróficas.