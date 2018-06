Decisión de Harley-Davidson es 'consecuencia' de aranceles de Trump

LEA TAMBIÉN

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, estimó este martes (26 de junio del 2018) que el anuncio del fabricante de Harley-Davidson de llevar una parte de su producción fuera de Estados Unidos es una de la “consecuencias” de la política comercial estadounidense.

“La administración estadounidense tenía claro que si imponían derechos de aduana al aluminio y al acero (europeos), los consideraríamos ilegales y no conformes a las reglas de la OMC y que habría consecuencias”, dijo Malmström, para quien “esto es lo que está pasando”.



En represalia por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de gravar su acero y aluminio, la Unión Europea aumentó del 6% al 31% el arancel de importación de motos, lo cual eleva en unos 2 200 dólares el precio de las Harley Davidson para los consumidores europeos.



Para la empresa con sede en Milwaukee, que no precisó a dónde trasladaría la producción, Europa es su segundo mayor mercado, después de Estados Unidos. En 2017, reportó un volumen de ingresos por USD 521 800 millones y ganancias por USD 5 600 millones.



La impuso el viernes un aumento de aranceles de un 25% de media a una lista de productos estadounidenses, en respuesta a la decisión de Trump de no prolongar la exención temporal otorgada en marzo a la UE, México y Canadá e imponer pesados aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de sus socios.



Desde entonces, Malmström indicó que no mantienen un diálogo con Estados Unidos sobre las medidas comerciales impuestas, aunque continúan con las conversaciones sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) .