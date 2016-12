El 'décimo' irá para el pago de deudas y ahorro, según sondeo de EL COMERCIO

Un 61% de trabajadores (es decir, 61 de cada 100) destinará el decimotercer sueldo o bono navideño para pagar deudas. Son las cifras de un sondeo abierto en la web de EL COMERCIO, en el cual se manifestaron lectores.

Los resultados que se muestran no corresponden a una encuesta, es decir, no tienen como base una muestra técnica ni geográficamente definida.



Los datos del sondeo tienen como corte las 09:30 de ayer 19 de diciembre del 2016 y las 09:30 de hoy 20 de diciembre del 2016.



De acuerdo con esos datos, un 19% de trabajadores indicó que ahorrará su decimotercero este año; otro 14% de trabajadores dijo que utilizará su aguinaldo de diciembre para realizar las compras navideñas; un 3% para viajar e incluso un 4% informó que ya había gastado su bono antes de recibirlo.



El Ministerio de Finanzas informó ayer 19 de diciembre del 2016 que efectuó la transferencia de la decimotercera remuneración para los servidores públicos.



El pago genera expectativa entre los locales comerciales que esperaban desde el fin de semana pasado esta liquidez para levantar sus ventas.



En años anteriores, la temporada navideña se activaba en el sector desde el tercer fin de semana de diciembre.



Los locales de algunos centros comerciales de la capital sintieron una baja en ventas el sábado y domingo pasados porque el décimo aún no es transferido a todos los trabajadores, según propietarios de algunos establecimientos comerciales que fueron consultados por este Diario.



Marlene Erráez, propietaria del local comercial Jori Bordados, ubicado en el Centro Comercial El Recreo, dijo que en estos días ha facturado un 50% menos comparado con igual período del año pasado. “Hasta hoy estamos esperando que llegue más gente comprar. Esperemos que a partir del pago de los décimos ya se comience a dinamizar las ventas”.



Algunos trabajadores del sector público reportaron haber recibido ya la acreditación en su cuenta del decimotercero. Es el caso de Manuel Tapia, trabajador de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). El empleado recibió la transferencia el 10 de diciembre pasado y empezó a realizar sus compras navideñas. Consideró que este pago ayuda a los trabajadores a financiarse.



Mariana Paredes, servidora pública, aún no ha recibido el monto de este beneficio. “Yo destino este valor a pagar mis deudas de todo el año. Esperamos, junto con mis compañeros, que se nos acredite en los próximos días”.



Finanzas aclaró que se realizó la transferencia de este beneficio únicamente a las entidades que aprobaron su nómina en el Sistema de Administración Financiera (eSIGEF).



El nuevo titular de esta Cartera, Patricio Rivera, hizo un llamado a las instituciones que aún no han actualizado la nómina de sus trabajadores en el eSIGEF, para que lo hagan a la brevedad posible.

El Estado aún se encuentra dentro del plazo establecido para cumplir con esta acreditación, cuya fecha máxima es el sábado de esta semana.



Existen alrededor de 650 000 personas que trabajan en el sector público, según datos del Ministerio de Trabajo.



Marianela Berrazueta, administradora general del Centro Comercial El Recreo, comentó que las ventas se han dinamizado desde el fin de semana pasado. “Hemos recibido alrededor de 10 000 personas diarias y a partir de la acreditación del décimo se espera que llegue más gente”.