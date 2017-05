Entrevista a José Serrano, presidente de la Asamblea.

¿Cuál es la agenda para los primeros 100 días de la nueva Asamblea?

Tenemos todo un compromiso de campaña, nos debemos a un movimiento político que ha ganado las elecciones. Nuestro compañero presidente (Lenín Moreno) asumirá en los próximos días por cuatro años más y obviamente para cumplir con esos compromisos de campaña necesitamos hacer varias reformas.



¿Qué tipo de reformas?

Tanto en el plano del Plan Toda una vida, en la minga agropecuaria como en temas medulares como la lucha contra la violencia de género. Necesitamos una ley ya no que juzgue y sancione penalmente la violencia de género. Necesitamos una ley que prevenga la violencia. Así mismo requerimos hacer una gran normativa en la lucha contra el microtráfico. No podemos estar únicamente a la expectativa de lo que haga la Policía Nacional. Tenemos que incorporar en esta responsabilidad a los gobiernos locales, a la ciudadanía, a la rehabilitación del consumo de drogas.



¿Y en lo económico?

Hay reformas que debemos tramitar alrededor del consejo consultivo económico y tributario. Si nosotros tenemos estabilidad económica, si nosotros fortalecemos la dolarización, también fortaleceremos nuestra democracia y lograremos estabilidad y convivencia social pacífica que es nuestro gran objetivo.



Dentro de la agenda usted habló del Plan Toda una vida. ¿Continuará como el principal legislador el presidente Moreno, como lo fue Rafael Correa?

El Ejecutivo colegisla. La realidad que tuvo que afrontar el presidente Correa sin lugar a dudas fue una realidad transcendental para el país. Con una nueva Constitución había que legislar absolutamente todo en la construcción de esta nueva democracia, en la República ya no solo del Estado de Derecho sino del Estado constitucional de Derechos. En esa perspectiva, en la medida que haya que realizar reformas de orden económico, tributario e iniciativas que permitan cumplir con el compromiso que tenemos como programa de gobierno de Alianza País iremos presentando lo necesario, desde el Ejecutivo pero también apoyaremos desde el Legislativo con iniciativas de cada uno de nuestros legisladores.



¿Y la oposición?

Obviamente habrá que ver las propuestas que presenten y tramitarlas en la medida que estas vayan a beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos.



En temas de fiscalización se propone convocar a los ministros bimensualmente, ¿qué se gana con esto?

No podemos seguir haciendo un simple ingreso de documentos de denuncias de los ciudadanos por secretaría general de la Asamblea. Se necesitan respuestas y las que competen a los funcionarios sujetos a control político, se las receptará convocándolos bimensualmente. A eso se sumará las preguntas de asambleístas. Eso es fortalecer la democracia.



Otra de las propuestas de su administración es intensificar el trabajo en territorio, ¿cómo se lo hará?

Hemos hablado de territorializar y ciudadanizar el trabajo. No solamente de viernes a lunes como se lo ha venido haciendo sino también que podamos tener una semana de trabajo para recoger denuncias, anteproyectos de ley y para ver si las normas que se han implementado ya se están cumpliendo y con eso dar un giro sustancial a los requerimientos del Ecuador.



¿Qué beneficios trae la presencia en territorio?

Nos va a traer resultados positivos en la defensa de la democracia. Reitero, en la medida que tengamos estabilidad democrática, la protección de derechos también se profundizará notablemente.