Debate del veto a Ley antiviolencia a la mujer se concentró en tres puntos

La inclusión del plan de acción para erradicar la violencia contra la mujer en el presupuesto, la exclusión de un artículo sobre el aborto en curso y la reparación integral. Estos tres temas fueron los nudos críticos en el debate del veto presidencial a la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer. Este se desarrolló la tarde de ayer jueves 4 de enero del 2018.

La discusión estuvo a cargo de la Comisión Ocasional. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) prorrogó ayer miércoles 3 de enero del 2018 sus funciones para que se encargue del tratamiento a la normativa.



El legislador Juan Cristóbal Lloret (Alianza País) encabezó la comisión y confirmó que se concentraron en la incorporación de un plan de acción en el Presupuesto General del Estado. En la iniciativa presidencial se lo excluía. Sin embargo ellos decidieron ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea inicialmente.

“Uno de los elementos esenciales de la Ley es que se garantice los recursos para los planes (para erradicar la violencia)”.



Una visión similar tienen los asambleístas Sebastián Palacios, por Creo-SUMA, y Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano. Para Palacios, la Ley no tiene ningún sentido si es que no establece un presupuesto específico. “Se puede hablar de los planes de los municipios pero si no se incluía un plan de acción para prevenir y erradicar la violencia nos quedábamos en el aire”.

Sobre el tema, la legisladora Passailaigue dijo que “sin recursos esta ley es de papel”.



El aborto fue otro de los temas centrales de la discusión. En el artículo 26 de la normativa se explica “Garantizar el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial, y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. Se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal y la normativa específica vigente”.



Sin embargo, en el veto se excluye el artículo 150, ya que “no es compatible con el espíritu de la Ley”. En este caso, los legisladores se allanaron a la objeción presidencial.



Una de las razones principales –según Palacios – es que “el párrafo mezclaba las cosas: un tema de salud con uno punitivo”.



El legislador, además, explicó que el tema de la reparación integral fue otro de los nudos críticos del tratamiento del veto. La idea de la Ley fue la prevención, atención, protección y reparación. Todos los instrumentos internacionales hablan de reparación. Hubo una confusión por lo que se aclaró y se mantiene como está en el texto aprobado en el Legislativo, sostuvo.

Walleska Pareja, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres Ecuador, estuvo presente en el debate. Para ella, fue enriquecedor y constructivo. Además –dijo– se notó que hay un compromiso para aprobar esta normativa. “Vamos 4 de enero y ya se registran tres femicidios. Sin sumarlos a los más de 100 que hubo el año pasado”.



La Comisión tiene hasta mañana viernes 5 de enero para presentar el informe con las observaciones. Se espera que el Pleno lo trate la próxima semana.