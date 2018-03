Debate para cesar a José Serrano y enjuiciar a Carlos Baca continúa este 7 de marzo

Un cambio de última hora sorprendió al grupo de Alianza País (AP) que apoya al presidente de la Asamblea, José Serrano, ayer, 6 de marzo del 2018, por la tarde.

En la reinstalación de la sesión 499 se pidió modificar la resolución inicial que buscaba la comparecencia ante el Pleno del titular del Legislativo y del fiscal General, Carlos Baca.



Además de debatir la pertinencia de pedir explicaciones a los dos funcionarios por el audio filtrado la semana pasada, también se buscó cesar a Serrano de su cargo al frente del Legislativo e iniciar un juicio político a Baca. César Rohon, Partido Social Cristiano (PSC), se encargó de hacer público el cambio. Inicialmente, él fue quien pidió la inclusión en el orden del día para debatir el tema.



Marcia Arregui, de Alianza País, reconoció que el acuerdo inicial era que el PSC solo pida la comparecencia, no la cesación ni el juicio.

Rohon, en su intervención, citó al Presidente de la República, quien había pedido el lunes pasado que den un paso al costado los funcionarios involucrados en el audio filtrado.



“El Ecuador necesita un baño de verdad. Una transparencia radical que le devuelva al Ecuador la confianza”. Citó varios casos de la Región en los cuales se han registrado renuncias, luego de escándalos.



Por ejemplo, el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, renunció tras conocerse que usó para su persona una tarjeta de crédito corporativa. El valor fue de USD 3 000 o USD 4000, señaló Rohon. “Y renunció porque tuvo vergüenza y le pidió perdón a su país”.



También habló del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. “El país no espera más. Se ha convocado una marcha nacional para el jueves (mañana). Quito vendrá a la Asamblea, porque quiere transparencia”.



Por eso, para él era fundamental que la comparecencia se concrete, como establece la Ley, en 48 horas, es decir, el jueves. Y que ahí se vote por la cesación y el juicio político.



De forma previa a su intervención, José Serrano se había excusado de dirigir la sesión. Salió por unos minutos a la sala vip del Legislativo y en su lugar asumió momentáneamente el segundo vicepresidente Carlos Bergmann (AP-UP). Luego, Serrano ocupó su curul en el Pleno y desde ahí siguió el resto de la sesión.

Durante la mañana, José Serrano conversó con otros legisladores, en el Pleno. Patricio Terán / EL COMERCIO

Bergmann pidió a la Secretaría de la Asamblea que lea lo que se iba a votar y se pasó revista a la resolución del Partido Social Cristiano, con la modificación. Eso causó que varios legisladores oficialistas vayan al lugar donde estaba el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea. Hubo gritos y reclamos que no se alcanzaron a distinguir por el vidrio que divide al Pleno del área donde están los medios.



Al final, a través del altoparlante, Bergmann decidió suspender la sesión. Las bancadas de oposición reclamaron, pero no lograron frenar la decisión.



Luego, José Serrano, se reunió por casi una hora con los jefes de bloque. El principal punto fue retomar la sesión 499 que minutos antes se suspendió. Fabricio Villamar, de Creo, dijo que se aprobó retomar la sesión a las 13:00 de hoy. Ahí tendrán la palabra Ana Galarza (Creo) y a Raúl Tello (Independiente) para que presenten sus pedidos de apelación a la Presidencia.



Luego se discutirá la inclusión de un tercer punto por parte del bloque del PSC en el que se pide la cesación de funciones de Serrano y el inicio de un juicio político contra el fiscal Baca, por las acusaciones que ambos se profieren. La sesión 499 estaba convocada para las 06:30 de ayer. Pero primero se agotaron otros temas, como el inicio del segundo debate de la Ley Amazónica.



Serrano habló antes

El Presidente de la Asamblea Nacional se adelantó a la sesión de la tarde y dio su versión a través de un video que fue colgado por la mañana en sus redes sociales. “En mi foro natural, aquí en la Asamblea, informaré detalle a detalle, palabra por palabra, la razón de mis dichos y por supuesto lo que aún me falta por decir”.



Serrano agregó que no permitirá “una suerte de trueque entre algunos correístas y una bancada dirigida por Guillermo Lasso, que genere ingobernabilidad al ganador indiscutible de las últimas elecciones: el presidente Lenín Moreno”.



Y también enfiló, aunque sin nombrarla directamente, contra la primera vicepresidenta de la Asamblea, quien asumiría temporalmente el cargo en el escenario de que el titular del Legislativo dejara su cargo.



“Ella (Viviana Bonilla) dijo no al límite de la reelección indefinida, no al cambio del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy se quieren tomar la Asamblea Nacional por asalto. Y siendo los perdedores buscan reconfigurar el primer poder del Estado a su antojo”.



Bonilla, por su parte, y quien goza de un permiso por maternidad hasta abril, difundió un comunicado a través de Twitter. En este se refirió al supuesto pacto que días antes había sido denunciado por el socialcristianismo.



“Esta afirmación es una muestra de hipocresía y bajeza propia de ellos. Buscan justificar su votación en el Pleno… los increpo a que den nombres, a que no lancen la piedra y escondan la mano”, manifestó la asambleísta.



En contexto



El presidente de la República, Lenín Moreno, pidió que den un paso al costado los funcionarios involucrados en el audio filtrado. El Comité de Ética de AP ofreció revisar el comportamiento de sus militantes. Para mañana se anunciaron movilizaciones.