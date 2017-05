Lo que se sabe hasta ahora del ataque contra un concierto en Mánchester

Diecinueve personas murieron en un atentado en la noche del lunes 22 de mayo de 2017 a la salida de un concierto en Mánchester de la cantante estadounidense Ariana Grande, muy popular entre niños y adolescentes.

Las autoridades informaron que el incidente se considera como “un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario”.



A continuación lo que se sabe hasta ahora del ataque, el más mortífero que ha golpeado al país desde 2005.



¿Qué ha ocurrido?

​

La policía recibió el aviso de una explosión en Manchester Arena, un recinto con capacidad, para 21 000 personas hacia las 22:35 (hora local) .



La policía encargada de la seguridad en los transportes informó que la explosión se produjo “en el vestíbulo del estadio” y la sala de espectáculo indicó que “el incidente se produjo fuera del recinto, en una zona pública”.



El vestíbulo está conectado con la estación Manchester Victoria, un nodo importante de la ciudad que reúne líneas trenes y tranvías.



Los testigos describieron que escucharon estruendos, que vieron destellos y que después se formó una nube de humo y estalló el pánico en el lugar, mientras el público intentaba salir del lugar y a la entrada se apostaban los padres que habían ido a recoger a sus hijos a la salida del concierto.



¿Quiénes son los responsables?



La policía informó que el incidente está siendo considerado como “un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario”, pero el ataque no ha sido reivindicado.



La primera ministra Theresa May dijo que estaban tratando de “determinar todos los detalles” , pero que la principal tesis es que se trató de “un horrible atentado terrorista” .



¿Quiénes son las víctimas?





La policía informó que hay 19 muertos y 50 heridos, que están siendo atendidos en seis hospitales.



El servicio local de ambulancias indicó en Twitter que habían 59 heridos y que también había tratado a personas con lesiones leves en el lugar.



Elena Semino, originaria de Lancaster, dijo al diario The Guardian que estaba junto a su marido esperando a su hija en la boletería cuando se produjo la explosión. “Sentí como un fuego en el cuello y cuando levanté la vista había cuerpos por todos lados”, dijo.



Gary Walker, procedente de Leeds, dijo a la BBC que había recibido trozos de metralla y que su mujer tiene lesiones en el estómago, mientras esperaban el final del concierto. “Escuchamos la última canción y después de repente hubo un gran destello, un estruendo y salió humo”, dijo.



Otros ataques en el Reino Unido



Este incidente es el segundo mayor ataque que golpea al Reino Unido en menos de dos meses.



El 22 de marzo, cinco personas murieron cuando un hombre embistió con su coche a los transeúntes que paseaban cerca del Parlamento.



El atacante, Khalid Masood, de 52 años, era un ciudadano británico convertido al islam, fue abatido por la policía.

El peor ataque que ha sufrido el Reino Unido se produjo el 7 de julio de 2005, cuando cuatro atentados suicidas coordinados a la misma hora en momentos de gran afluencia en tres ramas del metro y un autobús londinense provocaron 56 muertos, entre ellos los cuatro kamikazes, y unos 700 heridos.