Daños en 17 camiones de Emaseo afectan a la recolección de basura

El servicio de recolección de basura presenta problemas en algunos sectores de la cuidad. En Calderón, Carapungo, Cotocollao, Pisulí, La Roldós, Santa Bárbara, Turubamba, los moradores comentaron que los desperdicios no son retirados de manera oportuna. Otros casos se han hecho públicos mediante redes sociales.

Debido a esta situación, los contenedores o puntos de recolección, en estos sitios, lucen repletos de basura. Incluso hay fundas sobre la vía. En Cotocollao, por ejemplo, en las calles Libertador y Santa Teresa, este 5 de mayo, se evidenció que los recipientes estaban llenos. Ahí había algunos sacos con desechos acumulados afuera de estos tachos.



Juvenal Andrade, dirigente de Pisulí, comentó que en este sector los vecinos viven una situación parecida. Él consideró que por la falta de frecuencia en la recolección los recipientes lucen repletos de basura. “Los camiones vienen solo una vez a la semana”.



Esto ha provocado que algunos moradores de Pisulí y barrios aledaños tiren los desperdicios a la quebrada El Rancho.



Más al norte, en Carapungo y Calderón, los contenedores resultan también pequeños. Alejandra Flores, moradora, comentó que hay ocasiones en que la basura se acumula hasta por una semana. Esto causa malos olores, atrae a perros callejeros, roedores, moscas.



En Santa Barbará, en el sur, Jenny Collantes, contó que el servicio suele ser regular. Aunque esta semana identificó que no fueron el lunes y el miércoles no se llevaron todos los desperdicios.



Las fallas en la recolección de desperdicios se han presentado en los últimos días, según Juan Pablo Muñoz, coordinador general técnico de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo).



El pasado lunes -Día del Trabajo-, por ejemplo, el personal no laboró. Esto complicó las operaciones de la entidad que recolecta, en promedio, 2 000 toneladas de basura diarias. “Cuando se quedan 2 000 toneladas sin recoger, al día siguiente no hay la capacidad mecánica ni humana para hacerlo en un solo día. Esto causó retrasos”, precisó Muñoz.



Aparte, Emaseo informó que 17 camiones recolectores, de 76 de carga lateral (19) y posterior (57), se encuentran en mantenimiento, por el mal uso que hacen los moradores de los contenedores.



La presencia de escombros, artefactos, muebles y otros dentro de los contenedores dañan los mecanismos de los camiones. Esto obliga a dar un mantenimiento especial a los automotores y causan retrasos. Por esto, se hizo un llamado a las personas a colocar solo desechos comunes (cocina y papeles) en los tachos. La basura voluminosa es recolectada todos los domingos en sitios específicos: La Forestal o la av, Mariscal Sucre.



Además, Muñoz aseguró que hasta mediados de junio se espera tener toda la flota (76 camiones) operativa. Y desde este lunes está previsto que se incorporen 80 personas más para trabajar en la recolección de basura.



Luego está planificado comprar camiones recolectores de carga lateral, ocho de carga posterior, barredoras y lavacontenedores, para remplazar a los automotores que ya cumplieron su vida útil. Para implementar estas mejoras se destinarán USD 11 millones.