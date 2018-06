Daniel Gudiño: ‘Ecuador debe exigir a Colombia más atención’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Daniel Gudiño, experto en gobernanza regional, seguridad y paz.

Colombia elegirá este mes a su nuevo Presidente. ¿Qué significa para Ecuador, teniendo en cuenta que se vive un panorama de violencia en la frontera con ese país?



Para Ecuador es un momento difícil en la frontera norte y las elecciones en Colombia sin duda ocurren en el momento menos adecuado.



¿Por qué lo dice?



Porque el ambiente electoral disipa la atención de lo que ocurre en Nariño. Actualmente, la atención de Colombia no es en la frontera con Ecuador, la atención está en la frontera con Venezuela. Eso genera que exista una desatención de ese país al problema que tiene en el límite con Ecuador.



¿Pero qué debe pedirle el país al nuevo gobierno colombiano?



El Ecuador debe exigirle que exista presencia estatal en todo el cordón fronterizo. Esto no es nuevo, pero debe ser una exigencia permanente, pues hasta ahora Colombia no cumple con eso. Además las dos naciones deben reconocer las problemáticas que hay en la frontera. Estoy hablando de economía ilegal, abastecimiento de precursores, minería ilegal. No es fácil pero deben reconocerlo.



Es decir, ¿debe existir un nuevo planteamiento político entre los dos países?



Claro. El Ecuador debe preparar ya un plan de acción para trabajar con el nuevo gobierno de Colombia. Debe decirle que no están teniendo efecto las políticas que ellos tienen. Por ejemplo, la erradicación manual de los cultivos de coca, las fumigaciones. La sustitución de cultivos no tienen sentido si no existe apoyo del gobierno. Los campesinos no van a dejar la coca si el Estado no les ayuda con presupuesto. No se puede hablar solo de operaciones militares en conjunto; eso es importante pero no es todo. La política debe ser más activa y estar más pendiente. Hasta ahora la política que ha mantenido el Ecuador con Colombia ha sido pasiva.

¿Por qué Ecuador debe estar más pendiente?



Porque hay dos opciones. La primera es que el nuevo gobierno mantenga la política de paz que tuvo Juan Manuel Santos y la otra que regresen las fumigaciones aéreas o la represión militar. Si esto ocurre el Ecuador debe estar atento a nuevas problemáticas como una ola migratoria de desplazados.



Cuando dice que la política de Ecuador ha sido pasiva, ¿a qué se refiere?



El Ecuador nunca quiso involucrarse en el conflicto de Colombia. En su momento eso fue una estrategia inteligente y estuvo bien, pero ahora no. Los mercados y las organizaciones ilegales no reconocen límites territoriales. Por parte de Colombia hay desatención en la frontera con Ecuador. Lo mismo ocurre con nosotros en San Lorenzo y casi todo Esmeraldas. Un ejemplo de la falta de acuerdos entre los dos países es lo que ocurre con el puente de Mataje. Ecuador hizo esa estructura, pero Colombia no llega a completarla, por eso no conecta a nada.