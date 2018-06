Jueza fijó para el 3 de julio de 2018 audiencia para revisar medida cautelar de Rafael Correa

LEA TAMBIÉN

La jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, fijó para las 14:00 del martes 3 de julio de 2018 una audiencia para la revisión de medidas cautelares del expresidente Rafael Correa, vinculado en el caso Balda.

Esta diligencia se realizará por pedido de Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario.



El pasado 18 de junio la magistrada ordenó como medida cautelar que el exjefe de Estado se presente cada 15 días en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. La disposición rige a partir del lunes 2 de julio.



Durante una entrevista que mantuvo Correa con un medio español, señaló que aún analiza si se presentará o no en la Corte. Argumentó que su hija sufrió un grave accidente de tránsito y que no puede “descuidar a su familia”.



Por su parte, Felipe Rodríguez, abogado del exasambleísta Fernando Balda, indicó que si el exmandatario no acude el lunes a la Corte, el martes a primera hora pedirá una audiencia para que se revean las medidas cautelares por incumplimiento.



“Por economía procesal la jueza puede tratar los dos pedidos en la misma audiencia. Allí solicitaremos la prisión preventiva”, explicó el jurista.