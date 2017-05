‘Dalo’ Bucaram dice que su padre seguramente participará en las seccionales del 2019

Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley cree que su padre seguramente participará en los comicios seccionales del 2019. Esta aseveración la realizó la mañana de este 2 de mayo del 2017 durante entre entrevista televisiva en Guayaquil.

El excandidato presidencial afirmó que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz arribará el próximo 17 de junio. Y lo hará para continuar en la lucha de un pueblo que “tiene hambre y sed de justicia”.



Según Bucaram Pulley, aunque es prematuro hablar si su padre participará en los futuros comicios como postulante a la Alcaldía de Guayaquil o Prefectura del Guayas, indiscutiblemente será su “regreso a la política”.



“Hablar hoy de candidaturas a alcaldías, prefecturas, como se ha escuchado es bastante anticipado, aunque tengo el convencimiento de que esto finalmente sucederá”, dijo.



Bucaram Ortiz vivió exiliado 20 años en Panamá. Ahora podrá volver al país una vez que la Corte Nacional de Justicia declaró prescritos los juicios que pesaban en su contra por los casos de la Mochila Escolar y los Gastos Reservados.



El expostulante de la lista 10 precisó que su padre retornará y formará parte del partido que él constituyó tras la disolución del PRE: Fuerza Ecuador (FE).



Reiteró que ese partido es una realidad, que está inscrito y que en los pasados comicios presidenciales no tuvo problema para cumplir con los requisitos mínimos que establece el Código de la Democracia. “Abdalá Bucaram viene a sumarse a Fuerza Ecuador, lista 10”, puntualizó en Ecuavisa.



‘Dalo’ Bucaram reiteró que la llegada del ex Jefe de Estado será en el Suburbio de Guayaquil, pero no precisó el sitio al que hará su arribo porque aún se está verificando un lugar que brinde “las facilidades para aglomerar gran cantidad de gente”.



La semana anterior, en una rueda de prensa, el expresidenciable adelantó que se analizan tres posibles escenarios para el recibimiento. La llegada será en helicóptero.



La primera opción es la 29 y Oriente, pero presenta pocas comodidades para poder realizar el evento, “porque el parque ha sido cercado donde usualmente aterrizaba el helicóptero. Abdalá volverá en helicóptero para que sufran algunos”, indicó.



Otra alternativa es la dirección 24 y Francisco Segura. Donde se planifica tener al menos 13 cuadras con seguidores de “El loco que ama”. La última opción sería la 25 y la A. La convocatoria de los simpatizantes se realizará desde las 14:00 y se tiene previsto que el exmandatario ecuatoriano intervenga dos horas después.