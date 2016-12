‘Dalo’ Bucaram: Es inviable un juicio al Vicepresidente con la actual Asamblea

Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley, candidato presidencial de Fuerza Ecuador (FE), sostiene que un posible juicio al vicepresidente Jorge Glas es inviable en las actuales condiciones. “Se necesita una Asamblea independiente, que no encubra a los funcionarios del Gobierno y el pueblo tiene la oportunidad de elegir una Asamblea independiente”.

Según Bucaram, el régimen intenta desconocer un informe categórico del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el presunto pago de USD 33,5 millones en coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios estatales. “La abundancia de pruebas hasta genera mal olor y ahora el Gobierno busca transmitir la responsabilidad a otros sectores. Pero tendrán que responder cuando exista una justicia transparente, independiente y un proceso de reinstitucionalización del Estado.

Iremos por la fiscalización de los peces gordos y de los verdaderos que hoy se encubren desde el Gobierno, de quienes han liderado toda la corrupción desde los sectores estratégicos”.



Bucaram hizo el pronunciamiento la mañana de este martes 27 de diciembre del 2016 antes de comenzar una reunión con los candidatos a asambleístas de FE en Guayaquil. La cita era para afinar la estrategia en el arranque de la campaña electoral, el 3 de enero del 2017.



El postulante a la vicepresidencia de FE, Ramiro Aguilar, calificó como “una irresponsabilidad” el planteamiento de un juicio político al Vicepresidente. Según dijo solo en mayo del 2017 “con un gobierno independiente” se podrán descubrir las pruebas de la corrupción y magnitud de la impunidad. “En estos momentos presentar un juicio político supone un hecho de mera politiquería”, añadió. Explicó que un juicio debe ir acompañado de la prueba y la única que existe es la afirmación en el documento del Departamento de Justicia de EE.UU. “Una petición de juicio sin pruebas está condenada al fracaso. Me preguntaría qué interés tienen los legisladores de oposición para finiquitar antes de hora el juicio a Glas, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Si lo hacen mal hoy impedirán que lo hagan bien en la Asamblea del 2017”.

La primera candidata nacional del partido, María Mercedes Cuesta, también asistió a la cita de FE. Ella denunció por redes sociales el allanamiento de su domicilio como parte del operativo Navidad, que según las autoridades es parte de las investigaciones a su esposo en el caso de supuesta corrupción de Petroecuador. Pero la mañana de este martes dijo que no se pronunciaría por el tema.



Bucaram mencionó que la postulante “goza de todo nuestro respaldo como ser humano y ella ha decido no pronunciarse”. Aclaró que conoce que su familia ha colaborado con la justicia y que esperará unos días para sacar una conclusión. “La familia ha colaborado, la Fiscalía ha investigado y espero que tengan la misma decencia para decir que no han encontrado nada.