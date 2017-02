Bucaram pide a los guayaquileños defender la democracia y convoca a políticos como Nebot, Viteri y Jairala

El candidato presidencial de Fuerza Ecuador, Abdalá 'Dalo' Bucaram Pulley, pidió a los guayaquileños y a los políticos de Guayas participar a las 17:00 de este 21 de febrero del 2017 en una concentración en los exteriores de la Delegación Electoral de la Provincial para defender 'pacíficamente' la democracia.

Lo hizo la mañana de este martes a su llegada al Salón de la Democracia. Al lugar lo acompañó su esposa Gabriela Pazmiño, familiares y varios candidatos a la Asamblea de su organización.



Según Bucaram, el organismo electoral está distrayendo a la ciudadanía con el tema de la segunda electoral y supuestamente el oficialismo se está asignando escaños legislativos que no le corresponden.



"El margen de error de Participación Ciudadana es de menos del 1%, les puso 65 legisladores y ellos hablan de hasta 80. No podemos permitir se roben la Asamblea, por eso nos tienen distraidos", indicó.



Bucaram afirmó que su pedido de convocatoria va para todos los candidatos de la provincia y políticos. Nombró al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; al prefecto de Guayas, Jimmy Jairala; y a la candidata presidencial del Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri.



"Ecuador hay segunda vuelta'. Nuestra postura como organización no es en respaldo a ninguna candidatura. Nuestra postura es en defensa de la democracia", dijo.



Recordó en ese sentido que durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 fue uno de los primeros que salió a defender el respeto al orden democrático.



"El pueblo quiteño nos está dando el ejemplo de cómo defender la democracia. Guayaquil no puede quedarse atrás, nos están haciendo un paquetazo en la Asamblea", añadió.



En el Salón de la Democracia hubo cruce de palabras entre los seguidores de Fuerza Ecuador y Alianza País. En este último grupo estuvieron presentes postulantes a la Asamblea como Marcela Aguiñaga, Julio César Quiñonez y Guadalupe Salazar.



Bucaram reclamó a los vocales presentes de la Junta que no se estaba permitiendo el ingreso de los delegados de los partidos y movimientos, pese a que tenían credencial de autorización.

Aguiñaga indicó también que a su grupo les retiraron sus credenciales. Eso generó abucheos de los seguidores de Fuerza Ecuador.



Nebot hizo convocatoria



A través de su cuenta en Twitter, el alcalde Jaime Nebot convocó a las "fuerzas representativas de Guayaquil" a las 16:00 de este 21 de febrero del 2017 para organizar una "gran marcha".



En una misiva aseguró que la situación es grave y urgente, por lo que pedirá la segunda vuelta electoral.



"Esa es la voluntad popular y debemos exigir que se respete".

Nebot puntualizó que a través de la red social dará la información correcta y cierta sobre la convocatoria.