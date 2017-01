Bucaram apunta a la cadena perpetua y la expulsión de Assange de la embajada ecuatoriana en Londres

Al ritmo de salsa ‘choke’, el presidenciable de Fuerza Ecuador (FE), Abdalá Bucaram Pulley, llegó hasta la central principal de su partido en el centro de Guayaquil. Acompañado de su esposa, Gabriela Pazmiño, anunció nuevos respaldos, lanzó propuestas y reiteró que su campaña se basa en la alegría.

Como parte de sus propuestas, la mañana de este jueves 5 de enero del 2017, Bucaram afirmó que de ganar las elecciones instaurará la cadena perpetua en el país. Pero detalló que esta será para políticos envueltos en casos de corrupción, violadores de niños y personas que trafiquen con droga en escuelas y colegios.



“Como gobierno Dios te da la oportunidad de gobernar y no de convertirte en Dios. Por eso no podemos hablar de pena de muerte porque nos convierte en lo mismo que criticamos: criminales”, especificó.



El postulante también dijo que en su gestión no se protegerá a “violadores extranjeros”. Esto en referencia al asilo político que el Estado le otorgó al australiano Julián Assange en la embajada ecuatoriana en Londres.



“No vamos a permitir que se sigan afectando las relaciones de Ecuador con países con los cuales pudiéramos tenes mejores relaciones. En nuestro gobierno, Julián Assange será devuelto a la justicia internacional”, anotó.



Entre gritos de ‘Dalo presidente’, el postulante aseguró que el próximo 9 de enero lanzará oficialmente sus spots de campaña en los medios de comunicación.



Bucaram explicó que esperará hasta esa fecha porque ha priorizado las redes sociales que llegan principalmente a los jóvenes. En ese sentido, indicó que en Internet presentaron este miércoles 4 de enero un primer spot basado en la inclusión de la lengua de señas en todas las escuelas y colegios del país.



“Nunca se han preocupado de tener una política pública (...) El Gobierno de Dalo va a ser la voz de los que no tienen voz, de los discriminados, discapacitados, de los niños abortados...”, acotó.



Estas declaraciones del presidenciable las realizó en el marco de la presentación del respaldo a su candidatura de la Alianza Nueva de Profesionales del Ecuador. Bucaram también agregó que el excandidato presidencial Jacinto Velázquez ha anunciado en los medios su apoyo.