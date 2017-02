Dalo Bucaram criticó que Fiscalía no revele lista de funcionarios implicados en caso Odebrecht

Abdalá 'Dalo' Bucaram centró su discurso en contra de la corrupción. Este viernes 3 de febrero del 2017 el presidenciable de Fuerza Ecuador cuestionó que la Fiscalía General del Estado no divulgara la lista de funcionarios presuntamente involucrados en los actos de corrupción por el caso Odebrecht.

El candidato participó esta mañana en un conversatorio de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER). Antes le dijo a la prensa que no es posible que el fiscal Galo Chiriboga no publique el listado con supuestos implicados en sobornos hasta después de las elecciones.



"Estamos ante un fiscal que viaja desesperado a Miami a pedirle a Estados Unidos que no revele los nombres para no afectar las elecciones (...) aquí se han inventado falacias, se ha destruido la honra de familias honorables", anotó.



Durante su intervención en el conversatorio, Bucaram cuestionó las acusaciones entre los candidatos de Alianza País y del Partido Social Cristiano por las denuncias de supuestos contratos millonarios entre la Alcaldía de Guayaquil y empresas vinculadas a Leonardo Bohrer, cuñado de Jaime Nebot.



Según Bucaram, entre ellos se están "sacando los ojos" y añadió que su candidatura no ha sido afectada con la llamada campaña sucia es porque no tiene "rabo de paja".



Bucaram reiteró que su padre Abdalá Bucaram Ortiz podrá llegar a Ecuador en abril próximo. "La defensa del expresidente del Ecuador consiguió un pronunciamiento del Consejo Nacional de Justicia que ratifica que los procesos del expresidente prescriben el 27 de marzo, por lo que en abril podrá volver a su país a disfrutar de sus nietos y de su familia", anotó.



El presidenciable de la lista 10 tiene previsto viajar a la provincia de Los Ríos está tarde en donde cumplirá actividades proselitistas en los cantones Puebloviejo, Montalvo y Urdaneta.