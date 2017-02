‘Dalo’ Bucaram cerrará su campaña a través Facebook Live a las 22:00

El candidato a la Presidencia de la República, Abdalá Bucaram Pulley, describió como un hecho “aislado” la agresión que protagonizó su hermano Jacobo contra Ricardo Rivera, tío del vicepresidente y candidato a la reelección por el oficialismo, Jorge Glas. Y sostuvo que el manotón a traición, un hecho que recriminó y calificó con “una acción totalmente equivoca” de su hermano, no afectó su campaña.

“Bajo la lógica que ellos suponen, de siempre querer endilgarme actos de terceros. El señor Glas no puede ser candidato si su padre violó una niña. ¿Él es responsable de esa violación? ¡Claro que no! Pero este es el gobierno de la doble moral”, dijo el candidato a Diario EL COMERCIO.



En el último día de campaña, la mañana de este jueves 16 de febrero del 2017, ‘Dalo’ Bucaram, protagonizó una caravana motorizada en el suburbio oeste de Guayaquil. Lanzó besos y camisetas desde una camioneta, flanqueado por su esposa, Gabriela Pazmiño; y por María Mercedes Cuesta, candidata nacional a la Asamblea.



El presidenciable de Fuerza Ecuador (FE) volvió a bailar salsa choke con miembros de su equipo, abrazó y saludó con los transeúntes, y corrió por las calles del suburbio. En la tarde y noche cerrará campaña en Ventanas, Catarama y Babahoyo, en la provincia de Los Ríos.



Bucaram dijo que llevará a esas poblaciones un mensaje de consciencia a las familias. “No podemos seguir gobernados por gente sin valores. Me parece alarmante que no contento con llevar la droga a las escuelas, el Presidente de la República les diga a las familias que tienen que drogarse dentro de las casas, con un aumento de los casos de violación o los casos de maltrato intrafamiliar”, indicó.

El aspirante a la presidencia dijo que cerrará su campaña oficialmente en redes sociales, en lo que él llama la provincia número 25. El conversatorio se transmitirá por Facebook Live desde las 22:00. “Valoramos mucho la retroalimentación de nuestros seguidores”.



En este último día de la campaña, Bucaram pone énfasis en sus denuncias por corrupción. “Hemos dejado evidenciada el modelo de corrupción que vive el Ecuador, en un esfuerzo de dos meses evidenciamos como Alianza Pais, que hoy significa ‘atraco petrolero’, se robó la plata del petróleo y perjudicó al país por casi USD 6 000 millones, mientras a los jóvenes se les niega el derecho al estudio en la universidad…”.