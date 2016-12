Bucaram dijo que no caerá en el discurso de la demagogia

Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley, presidenciable de Fuerza Ecuador (FE), atendió ayer 22 de diciembre del 2016 entrevistas, participó en una capacitación para los candidatos de su organización y acudió a un agasajo navideño en la populosa Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

El presidenciable de la lista 10 dialogó en dos emisoras del Puerto Principal. Afirmó que no caerá en la demagogia del discurso populista.

“Nosotros hemos sido la única candidatura responsable; vamos a ofrecer solo lo que podemos cumplir, eso es lo serio en una candidatura”, explicó el exfutbolista.



Bucaram recordó que su forma de hacer campaña, a través de redes sociales, ha sido calificada como positiva por expertos. Señaló que es irresponsable prometer propuestas que serán imposibles de cumplir y que incluso podrían generar una crisis de ingobernabilidad.



En la tarde publicó en su cuenta de Twitter un video denominado ‘la última encuesta’. En la cinta se observa a ciudadanos que dicen que no lo ven en las encuestas, pero que lo reciben en los barrios.



El presidenciable criticó también algunas de las propuestas de sus contrincantes. Entre ellas la de Cynthia Viteri, del PSC, de bajar la tarifa de la energía eléctrica.



“¿Por qué esperar ser gobierno para regalar la luz y no regalar ahorita agua en Guayaquil, si ellos la manejan?”, se preguntó en radio Atalaya.



También cuestionó a otro aspirante presidencial por ofrecer un millón de empleos. Esto en referencia a Guillermo Lasso, de la alianza SUMA-Creo.



“No mientas. Ya nosotros los ecuatorianos vivimos lo que es la banca gobernando con (Jamil) Mahuad (…), para el banquero el pueblo no cuenta, solo el billete”, manifestó.



En materia de empleo, Bucaram agregó que si llega a la Presidencia se compromete a generar 60 000 puestos por cada año de gobierno. Esto se logrará, indicó, a través de las alianzas público-privado.



Bucaram agregó que en el país hay que cambiar el modelo económico, para así permitirle al pueblo administrar su dinero con libertad. “Tenemos una agenda muy comprometida con el sector social, escuchando lo que realmente le preocupa a los pobres del Ecuador”, indicó el político y exasambleísta del PRE.



El candidato además se mostró “orgulloso de representar a los jóvenes del país”. En ese sentido, explicó que uno de sus planteamientos es eliminar el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES). También, comentó que buscará alternativas para garantizar la excelencia académica.



Según Bucaram, dentro de su plan de gobierno está la eliminación de la tabla de consumo de drogas.



El presidenciable tenía previsto participar en la tarde en una capacitación con candidatos de FE. Y luego acudiría a la Isla Trinitaria, en el sur. Allí fue invitado para participar en un agasajo navideño.