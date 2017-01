Cynthia Viteri en Televicentro: 'Crearé 800 000 empleos como base'

La candidata a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, hizo una diferenciación entre las propuestas para generar empleo de Lenín Moreno, de Alianza País, la del candidato por Creo, Guillermo Lasso; y la suya.

Recordó que, en el caso del binomio del Gobierno, las últimas cifras oficiales dan cuenta de que el subempleo se ha incrementado y que por tanto seguir con el mismo modelo no garantiza más plazas para los ecuatorianos.



En cuanto al otro candidato de oposición “la diferencia es que nosotros decimos dónde, cómo, en qué tiempo lo vamos a hacer”.



Viteri se comprometió, si gana la Presidencia, a crear 800 000 empleos como base, en su Gobierno. “70 000 en la construcción, en la creación de guarderías 50 000, en la carretera Quito-Guayaquil 50 000 empleos indirectos...”



Lo señaló en Televicentro, en el programa Conociendo a los Candidatos, conducido por Gonzalo Ruiz Álvarez. La entrevista fue grabada el 23 de enero del 2017 y se difundió este 24 a partir de las 21:00. Fue retransmitida por Radio Quito y Platinum.



Forma parte de una serie de publicaciones que se harán cada martes y jueves con los ocho candidatos a la Presidencia, dentro del Diálogo Presidencial 2017 que impulsa Diario EL COMERCIO. El objetivo es que los lectores tengan información que les permita ejercer un voto consciente.



Política

La candidata resume en una palabra los últimos diez años de Gobierno: traición. Considera que se defraudó a las personas con las propuestas que se hicieron. No se llegó a cumplir con el compromiso de refundar el país, de hacer una política diferente, de garantizar derechos, de lograr un cambio positivo…



“Empezaron a cambiar la Constitución no solo en contra de las mismas normas, sino que en el último cambio terminaron por tomarse lo que le quedaba. Convirtieron a la comunicación en un servicio público (…) persiguieron a los que opinaban diferente”.

De ahí que cree fundamental una reforma institucional, que la impulsará si llega a Carondelet tras las elecciones del 19 de febrero del 2017.



Justicia

Para la candidata no existe en la actualidad una justicia independiente, pues el Gobierno influye en el sistema. De ahí que considera necesario reorientar el trabajo del Consejo de la Judicatura para que no pueda interferir en la justicia y se enfoque en su papel administrativo.



Sobre los últimos casos de corrupción donde se han vinculado a funcionarios del Gobierno, como el relacionado con la firma brasileña Odebrecht y la petrolera estatal Petroecuador señaló: “Lo único que estamos conociendo es lo que cae alrededor de una olla de corrupción que rebozó por sí sola. Desde mayo, cuando sea Presidenta, pondré a conocimiento público cada uno de los contratos que se han firmado en esta década”.



Economía

En la actualidad se destina más para cubrir el servicio de la deuda, que para educación y salud juntos. Viteri es quien hace la relación. Por eso considera fundamental renegociar la deuda para lograr mejores condiciones de pago. La clave para lograrlo estará en enviar mensajes de confianza a los acreedores y en “poner en orden la casa”.



Viteri cuenta con una comisión de renegociación de la deuda para cambiar deuda cara con deuda barata, reduciendo el riesgo país. Dice que ya está trabajando “con un programa económico serio, que lo tenemos nosotros”.



El Gobierno nos está endeudando “a interés de chulco. Todo por un pésimo manejo de los recursos”. Le han metido mano a la plata que les pertenece a los jubilados, sigue. “A las reservas del Banco Central”. Y hay una deuda que no se reconoce, por ejemplo, en el área de salud. A los contratistas impagos, enfermos catastróficos, terminales…



Recordó que una de sus propuestas es no cobrar el servicio de luz eléctrica a las familias más pobres, con base a un rango de medición de consumo. Representará el 0,8% del presupuesto del Estado. “Menos de lo que cuestan los edificios de la plataforma financiera del Gobierno”.



Combate a las drogas

La tabla de consumo de drogas, que fue aprobada en este Gobierno, será eliminada. Es uno de los compromisos de Cynthia Viteri. Ella cree que ha influido para que sea más complicado combatir el microtráfico en el país y por tanto también el consumo en jóvenes y adolescentes.



La creación de centros de rehabilitación será una prioridad. No solo para las personas dependientes, sino para el entorno familiar de quienes han resultado afectados por ese mal. “En los barrios populares, las madres han tenido que organizarse en turnos de 24 horas para con palos ahuyentar a los narcotraficantes y proteger a sus hijos”.