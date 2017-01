Cynthia Viteri tuvo un ensayo para el Debate Presidencial

Cynthia Viteri y su equipo de trabajo se reunieron en Hotel Hilton Colon para una sesión preparatoria. La mañana de este martes 24 de enero del 2017, a pocas horas del Debate Presidencial que organiza la Cámara de Comercio de Guayaquil, la candidata del Partido Social Cristiano (PSC) ensayaba el manejo de tiempos, respuestas, interacción con el público, réplicas y otros detalles del encuentro.

En un salón se adecuaron tres podios. En uno se ubicó ella y a su derecha los dos ‘contrincantes’, cuyo papel hicieron los candidatos a asambleístas Henry Kronfle (postulante Nacional) y Henry Cucalón (en Guayas). Se ensayó con un reducido auditorio de nueve personas donde estaban sus asesores de campaña y equipo cercano de trabajo. Entre ellos Susana González, Vicente Almeida, Antonio Sola, Carlos Vera, Erik Grumber, Nathalie Viteri, Mónica Zamora.



Viteri respondía sobre las diferentes temáticas que están en la agenda del debate y recibía el asesoramiento. “Empleo, empleo y más empleo”, respondía ella y Vera daba indicaciones.



Interrumpió al ensayo para atender unos minutos a los medios de comunicación que fueron citados en el hotel. “Ya estamos en la segunda vuelta y eso es lo que tiene nerviositos a muchos, no importa lo que digan ni lo que hagan. Cualquier de los candidatos que me acompañe, nos veremos en segunda vuelta que es el resultado de encuestas nacionales –que no pagamos- sino de las internacionales”. Además, que hay un fenómeno que nadie entiende, que cada día son más los corazones que se vuelcan a la confianza y la fe que tienen de una candidatura transparente”, dijo.