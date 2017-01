Cynthia Viteri dijo que mantendrá el dólar y cuestionó al oficialista Moreno

La candidata presidencial del Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, aseguró la tarde de este miércoles 4 de enero del 2017 que de ganar las elecciones “mantendrá y protegerá” la dolarización.

Esta declaración la realizó antes del inicio de una caravana en el distrito dos de Guayas (parroquias guayaquileñas Pascuales y Tarqui Popular). Viteri cuestionó al presidenciable del movimiento oficialista Alianza País, Lenin Moreno, porque según dijo tiene intenciones de instaurar una moneda propia en el país.



“Habló de tener moneda propia esta mañana. Y esto no es sino la continuación de las declaraciones del presidente (Rafael) Correa, que hace algunos meses dijo que lo dejen devaluar y verán lo que pasa”, manifestó



La candidata socialcristiana indicó que si el Ecuador sale de la dolarización significaría empobrecer al país y llevarlo a una crisis humanitaria.

“Nosotros vamos a mantener la dolarización y voy a proteger la dolarización. Con eso vamos a proteger el salario, el sueldo, el ahorro y el bienestar de las familias”, anotó Viteri.



Lenin Moreno participó esta mañana en una entrevista en Teleamazonas. En ese espacio dijo que en el 2016 el país vivió “un momento difícil” en materia económica y que durante un año y medio no recibieron un centavo por conceptos de ingresos petroleros, lo que “hubiese ocasionado la debacle en otras oportunidades".



Explicó que el país tuvo que pagarle a Oxy, a Chevron, y enfrentó la revalorización del dólar, que generó la devaluación de las monedas en Perú y Colombia



“Nosotros no podemos hacerlo (devaluación), no tenemos ese mecanismo para hacerlo, ¿por qué? porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia", señaló la candidata.